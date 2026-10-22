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Kievul lovit cu rachete după ce Rusia a fost de acord cu apelul SUA de reluare a negocierilor de pace cu Ucraina

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unui nou atac cu rachete, la câteva ore după ce Rusia a declarat că este „pregătită în principiu” să reia negocierile de pace, iar președintele SUA a declarat că lumea este „cel mai aproape de sfârșitul războiului”.
Kievul lovit cu rachete după ce Rusia a fost de acord cu apelul SUA de reluare a negocierilor de pace cu Ucraina
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
22 oct. 2026, 05:10, Știri externe
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Mai multe case au fost lovite miercuri noaptea, rănind șase persoane, a declarat primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, potrivit BBC.

Atacul a avut loc pe fondul unei noi acțiuni diplomatice conduse de trimisii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Witkoff s-a întâlnit miercuri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în orașul Sankt Petersburg – la o zi după întâlnirea cu liderul Ucrainei.

Negocierile trilaterale au fost întrerupte în februarie, după care Rusia și-a intensificat atacurile pe măsură ce Ucraina a rămas fără interceptoare furnizate de Occident pentru a se apăra împotriva rachetelor.

Vorbind miercuri, Trump a declarat: „Zilele trecute vorbeam cu Vladimir Putin despre soluționarea războiului său cu Ucraina, de care cred că ne apropiem, apropo, poate acum cel mai aproape de care am fost.”

Președintele SUA nu a reușit până acum să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în ciuda comentariilor sale repetate că ar putea realiza acest lucru.

Emisarul special al lui Trump, Witkoff, a mers la Sankt Petersburg după ce s-a întâlnit marți, la Oslo, în capitala Norvegiei, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și cu liderii Norvegiei și Finlandei.

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