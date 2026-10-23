Kim Jong Un cere transformarea armatei nord-coreene în unități de elită și accelerarea modernizării militare

Kim Jong Un a participat la o conferință a comandanților de companii ai armatei nord-coreene, organizată în perioada 22-23 octombrie. Potrivit KCNA, aceasta a fost prima reuniune militară de amploare după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, desfășurat în februarie.

În discursul său, liderul nord-coreean a cerut fiecărei companii militare să fie pregătită pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul programului de dezvoltare a armatei.

„Să construim cea mai puternică armată și să accelerăm o revoluție militară în stilul nostru”, a declarat Kim Jong Un, potrivit agenției KCNA.

Kim Jong Un cere consolidarea armatei nord-coreene

Liderul de la Phenian a insistat asupra necesității ca unitățile militare să devină mai eficiente și mai autonome, astfel încât să poată îndeplini obiectivele strategice ale conducerii nord-coreene.

Transformarea companiilor în unități de elită, capabile să funcționeze cu un grad ridicat de autonomie, face parte din eforturile regimului de a-și consolida forțele armate.

Reuniunea comandanților a evidențiat importanța pe care Kim Jong Un o acordă pregătirii militare și reorganizării structurilor armatei. Mesajul transmis participanților a fost acela că fiecare unitate trebuie să fie pregătită să contribuie la obiectivul construirii unei armate mai puternice.

Kim Jong Un continuă programul de modernizare militară a Coreei de Nord

La cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea, organizat în februarie, Kim Jong Un a cerut consolidarea forțelor armate convenționale și a reafirmat angajamentul țării față de dezvoltarea armelor nucleare și a rachetelor.

Congresul partidului stabilește direcțiile politice ale Coreei de Nord pentru următorii cinci ani, iar deciziile adoptate în cadrul acestuia oferă repere pentru prioritățile regimului în domeniul apărării și securității.

Consolidarea capacităților convenționale, alături de continuarea programelor nucleare și de dezvoltare a rachetelor, indică menținerea obiectivului Phenianului de a-și extinde și moderniza potențialul militar.

Declarațiile făcute la conferința comandanților confirmă că întărirea armatei rămâne una dintre principalele priorități ale lui Kim Jong Un, în contextul strategiei militare stabilite de conducerea nord-coreeană.