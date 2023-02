În discursul său de la Summitul Guvernului Mondial 2023, Klaus Schwab a subliniat urgenţa de a dezvolta noi mecanisme care să consolideze cooperarea internaţională în lumea multipolară de astăzi.

Schwab a subliniat, de asemenea, necesitatea eforturilor concertate, în lumina crizei umanitare la care este martoră lumea, pentru a implementa transformări structurale în diferite sectoare strategice, inclusiv economie, tehnologie şi politică.

El a spus că transformarea tehnologică şi a patra revoluţie industrială vor avea un impact asupra lumii pentru anii următori.

În ceea ce priveşte transformările structurale care vor fi asistate în diferite sectoare economice vitale, Schwab a spus că vor fi aproximativ 10 miliarde de oameni care vor avea nevoie de energie până în 2050.

El a subliniat necesitatea de a atinge obiectivele Acordului de la Paris şi de a atinge ţinta zero emisii de carbon.

Schwab a mai subliniat schimbările politice care au loc în lume şi tranziţia de la o lume unipolară, stăpânită de SUA şi aliaţii săi occidentali (Australia, Canada, Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă), la o lume multipolară în care apar noi competitori economici precum China, Arabia Saudită, Brazilia, Argentina, Turcia, Iran, Nigeria, Africa de Sud, Emiratele Arabe, Rusia şi India, potrivit World Government Summit.

Iată discursul complet al preşedintelui Forumului Economic Mondial.

"Alteţele voastre, excelenţe, stimaţi participanţi, domnule ministru Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, preşedinte al Summitului Global, este o mare plăcere să fiu aici şi să vă felicit.

Este a zecea aniversare şi Forumul Economic Global este foarte mândru că a fost partener pentru acest eveniment.

Doamnelor şi domnilor, vă întrebaţi care este scopul acestor evenimente?

Într-o lume divizată, ne adunăm împreună pentru a reflecta viitorul pentru a profita de noile evoluţii pe care voi miniştrii le-aţi descris atât de bine. Este absolut esenţial.

Aşa că unii oameni susţin că lumea se deglobalizează, dar de fapt, aş spune că trebuie să re-globalizăm această lume.

Trebuie să ne asigurăm de punctele forte ale cooperării, deoarece, aşa cum am menţionat, ne înfruntăm cu probleme care sunt de importanţă existenţială pentru întreaga lume.

Viitorul nostru este în joc.

Am încheiat întâlnirea noastră anuală de la Davos acum doar trei săptămâni. Au existat o mulţime de discuţii despre abilitatea omenirii de a face faţă atâtor provocări în acelaşi timp, deci este lumea crizelor multiple.

Dar de fapt, nu suntem într-o lume a crizelor multiple.

Suntem prinşi în procese profunde de transformare sistematică.

Diferenţa sensibilă între criză şi transformare. Dacă ai intrat într-o criză, trebuie să te întorci la punctul de origine cât mai repede poţi ca să corectezi situaţia, dar într-o situaţie de transformare, trebuie să gestionezi schimbarea pentru a duce transformarea într-o situaţie mai bună.

Lumea se confruntă cu mai multe transformări, procese sistematice.

Vreau să menţionez trei lucruri.

Mai întâi este transformarea economică şi transformarea energetică. Imaginaţi-vă., în 2050, lumea va trebui să dubleze PIB-ul actual chiar dacă îl creştem cu 3% pe an. Vom avea 10 miliarde de locuitori care vor avea nevoie de energie şi în acelaşi timp trebuie să atingem ţinta acordului climatic de la Paris pentru decarbonizare de zero emisii, care costă 3 trilioane de dolari pe an.

Nu este singurul factor care împinge transformarea economică. Cred că nu trebuie să subestimăm o mare modelare a lanţurilor globale de aprovizionare care se întâmplă tocmai acum.

Acum avem transformarea politică. Intrăm într-o lume mult mai puţin dominată de o singură superputere într-un mozaic de multi-puteri, o lume multipolară.

Avem aspiranţi la titlul de superputere ca India, puteri mijlocii, statele necinstite, companiile tehnologice, reţelele de socializare.

Deci ne îndreptăm spre o lume fragmentată şi să sperăm că nu prea fracturată.

Trebuie să ne asigurăm că statul de drept nu este călcat în picioare, dar va fi menţinut un cadru necesar pentru cooperare globală.

Comerţul încearcă cu greu să menţină o transformare globală.

Într-o carte de-a mea, publicată în 2015, am menţionat 23-24 de tehnologii care vor schimba omenirea, ca cripto şi aşa mai departe.

Cartea a fost considerată SF, dar toate tehnologiile au devenit realitate. Suntem în faza exponenţială cu inteligenţa artificială, dar şi tehnologiile spaţiale, biologia sintetică.

Şi sunt de acord că în 10 ani de acum, vieţile noastre vor fi complet diferite.

Cine stăpâneşte tehnologiile noi, va fi stăpânul lumii.

Când vorbim de transformări, primul sfat este ambiţia.

Trebuie să fim ambiţioşi. În gândirea noastră, cum vrem să ieşim din acest proces de transformare. Trebuie să profităm de oportunităţi prin intermediul eforturilor comune pentru a face această lume un loc mai bun.

Ambiţia este foarte importantă.

Al doilea sfat este să vezi viteza. Nu poţi ajunge din urmă noile tehnologii. Trebuie să fii în faţă, altfel vei pierde şi vei în tabăra pierzătoare.

Adaptabilitatea este următorul factor şi necesită permanentă perfecţionare şi recalificare permanentă.

Şi ultimul factor este rezilienţa, capacitatea de a te reface, pentru că vedem surprize neplăcute care vor apărea în cale.

Şi în încheiere, cel mai important factor în stăpânirea viitorului este abilitatea de conducere, şi pentru mine, conducerea cuprinde cinci dimensiuni - creier, suflet, inimă, muşchi şi nervi buni.

Sufletul reprezintă scopul pentru ambiţie

Creier pentru profesionalism, pentru perfecţionarea abilităţilor

Inimă pentru pasiune, trebuie să fim pasionaţi de ceea ce facem, altfel vom eşua.

Muşchii pentru viziunea de a acţiona

Nervi buni pentru a avea rezistenţă în faţa situaţilor dificile

Deci vă urez să aveţi suflet, creier, inimă, muşchi şi nervi buni.

Vă mulţumesc".