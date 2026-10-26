Kremlinul afirmă că discuțiile de pace cu Ucraina nu vor încetini războiul, dar acceptă armistiții locale pentru ajutoare umanitare

Rusia nu își va încetini ofensiva împotriva Ucrainei, în ciuda planurilor de a relua negocierile de pace mediate de SUA, dar este deschisă armistițiilor umanitare localizate, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni.

Întrebat dacă Rusia ar lua în considerare armistiții temporare de-a lungul liniei frontului, Dmitri Peskov a declarat reporterilor: „În scopuri umanitare, absolut”.

Remarcile sale vin înaintea unui armistițiu localizat în Oleșki, ocupat de Rusia, în regiunea Herson, menit să permită livrările de ajutoare umanitare și evacuările civililor.

Acordul, mediat de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, este programat să intre în vigoare pe 29 octombrie, potrivit Casei Albe. Oficiali ruși și ucraineni coordonează operațiunea.

Cu toate acestea, Dmitri Peskov a precizat că acordul nu va semnala o oprire extinsă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Decizia de a relua negocierile trilaterale nu implică nicio restricție asupra operațiunilor de luptă”, a declarat acesta.

„Forțele noastre armate continuă să efectueze atacuri masive asupra complexului militar-industrial al Ucrainei”, a adăugat el.

Armata de la Oleșki vizează evacuarea civililor

Oleșki, un oraș ocupat de Rusia, situat pe malul stâng al râului Dnipro, vizavi de Herson, se confruntă cu o criză umanitară care se agravează, locuitorii raportând lipsuri mari de alimente, apă curată, medicamente.

Înainte de invazia la scară largă a Rusiei, orașul avea o populație de aproximativ 24.000 de locuitori. Casa Albă estimează că mai există între 1.700 și 2.000 de persoane, inclusiv locuitori în vârstă și aproximativ 50 de copii.

Armistițiul temporar are scopul de a permite intrarea ajutoarelor umanitare în oraș, stabilind un pasaj sigur pentru civilii care doresc să plece.

Locuitorii vor putea alege dacă vor să evacueze pe teritoriul controlat de Ucraina sau în Rusia, potrivit Casei Albe.

Ombudsmanul pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubineț, care a condus echipa de negocieri de la Kiev, a confirmat acordul, declarând că operațiunea va fi implementată în etape.

Melania Trump a spus că a lucrat cu reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei pentru a coordona acest aranjament. Implicarea sa se bazează pe eforturile de reunire a copiilor ucraineni separați de familiile lor în timpul războiului din Rusia.