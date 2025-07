Lanțul de burgeri Five Guys intenționează să se extindă în Europa

Potrivit Sky News, Five Guys a semnat un nou acord de împrumut pe cinci ani cu mai mulți creditori, inclusiv cele mai mari bănci din Marea Britanie, în valoare de 185 de milioane de lire sterline (aproape 214 milioane de euro). Fondurile vor sprijini extinderea operațiunilor sale europene.

Lanțul american de burgeri a fost lansat în Marea Britanie în 2013, unde are în prezent aproape 180 de locații și aproximativ 5.500 de angajați. Compania operează, de asemenea, în Belgia, Țările de Jos, Germania, Franța, Italia, Spania și Suedia, printre alte țări. Filiala europeană este un joint venture în proporție de 50-50 între Freston Ventures – vehiculul de investiții al lui Sir Charles Dunstone, cofondator al The Carphone Warehouse – și familia Murrell, fondatoarea Five Guys în SUA.

„Obținerea unui capital suplimentar prin împrumut, la o rată mai avantajoasă în contextul actual al pieței, este o realizare semnificativă. Această refinanțare de 185 de milioane de lire este o dovadă a forței brandului Five Guys și a performanței noastre operaționale de succes. Această nouă injecție de capital va juca un rol esențial în accelerarea strategiei noastre de extindere” a declarat John Eckbert, CEO-ul Five Guys Europe.

Acordul vine într-un moment în care grupurile din domeniul ospitalității avertizează asupra dificultăților tot mai mari de a supraviețui, pe fondul creșterilor de taxe anunțate în bugetul prezentat toamna trecută de Rachel Reeves. Unele lanțuri, precum Cote, iau în calcul vânzări urgente pentru a atrage noi investiții.