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Lituania, în alertă după o tentativă de incendiere a echipamentelor Starlink. Premierul indică o posibilă implicare a Rusiei

O tentativă de incendiere a unor echipamente Starlink a fost dejucată în Lituania, iar autoritățile suspectează implicarea Rusiei. Incidentul a avut loc în aceeași noapte în care o dronă s-a prăbușit și a explodat în nordul țării.
Lituania, în alertă după o tentativă de incendiere a echipamentelor Starlink. Premierul indică o posibilă implicare a Rusiei
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
18 oct. 2026, 16:38, Știri externe
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Autoritățile lituaniene au împiedicat o tentativă de incendiere a unei companii care depozitează echipamente de comunicații prin satelit Starlink, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat premierul Mindaugas Sinkevicius, potrivit The Kyiv Independent.

Atacatorii au încercat să incendieze antene de satelit și o unitate de control. Anchetatorii au descoperit la fața locului lichide inflamabile și recipiente cu capacități cuprinse între trei și zece litri, a declarat premierul pentru postul național LRT Radio.

„Autoritățile avertizaseră compania cu privire la posibile atacuri, măsurile de securitate fuseseră intensificate, iar tentativa a eșuat”, a transmis ulterior Sinkevicius pe Facebook.

Rusia, suspectată că se află în spatele tentativei de sabotaj

Premierul lituanian a descris incidentul drept parte a campaniei de război hibrid desfășurate de Rusia, invocând cazuri similare de presupus sabotaj în alte țări europene, inclusiv Polonia și Bulgaria.

„Vom afla mai multe despre cine a ordonat atacul, cum s-a întâmplat totul și cine s-a aflat în spatele lui. Este probabil să fie deja clar cine l-a comandat: partea rusă”, a declarat Sinkevicius.

Un incident asemănător a fost raportat în Polonia, pe 23 septembrie, când un incendiu a izbucnit la o stație terestră Starlink. Autoritățile au luat în calcul posibilitatea unei tentative de sabotaj menite să perturbe funcționarea instalației.

O dronă a explodat în nordul Lituaniei

Presupusa tentativă de sabotaj a avut loc în aceeași noapte în care o dronă s-a prăbușit și a explodat în nordul Lituaniei, în apropierea graniței cu Letonia, avariind un autoturism care trecea prin zonă.

Informația a fost confirmată pentru LRT Radio de Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania.

Autoritățile nu au stabilit încă dacă drona transporta explozibili sau ce a provocat deflagrația. De asemenea, proveniența aparatului de zbor rămâne necunoscută.

Incidentul s-a produs în contextul unui atac ucrainean de amploare asupra orașului rus Sankt Petersburg, tot în noaptea de sâmbătă spre duminică. Episoade similare cu drone au mai fost raportate în statele baltice în timpul atacurilor ucrainene asupra orașului.

Sinkevicius a precizat că sistemul de avertizare al Lituaniei a fost activat, dar nu a funcționat corespunzător, fiind primite raportări doar din districtul Kaunas.

Premierul a anunțat că va convoca luni, 19 octombrie, Comisia pentru Securitate Națională, pentru a analiza ambele incidente.

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