Locuitorii din New York, nevoiţi să raţionalizeze apa după o serie de incendii de vegetaţie

Cele 8,5 milioane de locuitori ai New York-ului sunt îndemnaţi să semnaleze orice hidrant deschis, să facă duşuri mai rapide şi să tragă apa la toaletă doar atunci când este necesar. Grătarele în zonele publice au fost, de asemenea, interzise, în timp ce incendiile au izbucnit în acest weekend şi în Prospect Park, „marele plămân verde” din inima Brooklynului.

New York-ul este alimentat de rezervoarele din jurul râurilor din regiune, care erau miercuri la o capacitate de 62%, în scădere faţă de 79,2%, cât este în mod normal.

„Din păcate, se pare că aceste condiţii secetoase neobişnuite nu se vor termina prea curând, deoarece toate indiciile arată că ne aşteaptă o iarnă foarte secetoasă”, a declarat guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Realitatea este că seceta cu care ne confruntăm este doar un exemplu al modului în care schimbările climatice afectează teritoriul nostru astăzi, nu în viitorul îndepărtat, ci aici şi acum”, a adăugat guvernatorul democrat.

Începând de vineri, pompierii din New York şi New Jersey s-au luptat cu incendiile de vegetaţie care au ars mii de hectare în jurul pădurii Jennings Creek, la o oră de mers cu maşina de Manhattan. Incendiile au ucis sâmbătă un angajat al New York State Parks în vârstă de 18 ani, care a fost probabil omorât de un copac căzut în timp ce ajuta la stingerea incendiilor.