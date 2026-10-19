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Lovitură pentru creierul atentatelor de la 11 septembrie. Curtea Supremă a SUA îi închide calea spre evitarea pedepsei cu moartea

Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat luni să examineze apelul lui Khalid Sheikh Mohammed, acuzat că a orchestrat atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, prin care acesta încerca să obțină restabilirea unui acord din 2024 ce l-ar fi scutit de pedeapsa cu moartea în schimbul recunoașterii vinovăției, transmite Reuters.
Lovitură pentru creierul atentatelor de la 11 septembrie. Curtea Supremă a SUA îi închide calea spre evitarea pedepsei cu moartea
Andrei Rachieru
19 oct. 2026, 17:59, Știri externe
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Judecătorii au respins și apelurile a doi coacuzați ai lui Mohammed, Mustafa al Hawsawi și Walid bin Attash, care semnaseră acorduri similare. Acestea au fost anulate de fostul secretar american al Apărării Lloyd Austin, în timpul administrației președintelui Joe Biden.

Decizia Curții Supreme menține în vigoare hotărârea unei instanțe federale de apel din Washington, care a confirmat dreptul lui Austin de a revoca acordurile. Instanța de apel a respins argumentul potrivit căruia fostul șef al Pentagonului ar fi intervenit prea târziu pentru a anula înțelegerile.

Acordurile ar fi permis celor trei inculpați să evite riscul condamnării la moarte în schimbul pledoariilor de vinovăție în dosarul atentatelor din 11 septembrie 2001.

Khalid Sheikh Mohammed, judecat pentru atentatele de la 11 septembrie 2001

Khalid Sheikh Mohammed este cel mai cunoscut deținut din centrul de detenție de la Guantanamo Bay, în Cuba, înființat în 2002 de fostul președinte american George W. Bush pentru a găzdui suspecți străini de terorism, după atacurile din 11 septembrie 2001.

Mohammed este acuzat că a organizat complotul prin care avioane comerciale deturnate au fost folosite pentru a lovi turnurile World Trade Center din New York și clădirea Pentagonului din Arlington, Virginia. Atentatele s-au soldat cu aproape 3.000 de morți.

Procesul militar împotriva lui Mohammed și a celorlalți suspecți a fost marcat de decenii de dispute juridice și întârzieri procedurale. În august, un judecător militar american a stabilit că procesul celor trei inculpați va începe în iunie 2028.

Khalid Sheikh Mohammed și acordul anulat de fostul șef al Pentagonului

Acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de Mohammed, Mustafa al Hawsawi și Walid bin Attash fuseseră propuse și acceptate de oficialul american care supervizează instanța militară de la Guantanamo. Înțelegerile au provocat critici din partea unor parlamentari republicani.

Lloyd Austin a revocat acordurile două zile mai târziu. Ulterior, un judecător militar a decis că fostul secretar al Apărării nu avea autoritatea de a anula înțelegerile, hotărâre confirmată în decembrie de Curtea de Revizuire a Comisiilor Militare.

Procedurile au fost însă suspendate după intervenția Curții de Apel a SUA pentru Circuitul Districtului Columbia. În iulie 2025, un complet al acestei instanțe, cu doi judecători la unu, a decis că Austin avea autoritatea legală de a renunța la acorduri.

Avocații apărării lui Mohammed și al Hawsawi, printre care și reprezentanți ai Uniunii Americane pentru Libertăți Civile (ACLU), au cerut Curții Supreme să examineze cazul. Aceștia au susținut că decizia lui Austin a încălcat normele militare aplicabile și a prelungit incertitudinea juridică într-un dosar care durează de aproape un sfert de secol.

Refuzul Curții Supreme de a interveni reprezintă o nouă etapă în disputa juridică privind acordurile și lasă în vigoare hotărârea care a permis anularea lor.

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