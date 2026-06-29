Lovitură pentru Shein și Temu. Franța adoptă o lege împotriva hainelor fast fashion

Proiectul, aflat în dezbatere de peste doi ani, a fost aprobat după votul favorabil al Senatului, la câteva zile după ce a trecut și de Adunarea Națională, relatează Le Monde.

Taxe pentru producția în masă și interdicții la publicitate

Noua lege introduce un sistem de penalizări financiare pentru companiile care comercializează volume foarte mari de îmbrăcăminte la prețuri foarte mici.

Valoarea taxei va crește treptat și ar putea ajunge la 20 de euro pentru fiecare articol până în 2030. Totuși, suma nu va putea depăși jumătate din prețul produsului înainte de taxe.

O parte din fondurile colectate va fi direcționată către dezvoltarea sistemelor de colectare și reciclare a textilelor.

Legea prevede și interzicerea promovării mărcilor de ultra-fast fashion, inclusiv prin intermediul influencerilor de pe rețelele sociale.

Mesaje pentru consum responsabil

Companiile vizate vor fi obligate să afișeze pe platformele lor mesaje care încurajează reutilizarea, repararea și cumpărarea responsabilă a hainelor.

Autoritățile franceze susțin că măsurile urmăresc reducerea impactului asupra mediului și sprijinirea industriei textile locale.

Industria modei este responsabilă pentru aproape 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, potrivit estimărilor citate în dezbaterile parlamentare.

Legea stârnește controverse

Noua legislație a fost criticată de unele organizații și parlamentari, care consideră că măsurile se concentrează în principal asupra platformelor asiatice.

Criticii susțin că marii retaileri europeni de modă rapidă, precum Zara și H&M, nu sunt afectați în aceeași măsură, deși și aceștia contribuie la fenomenul consumului excesiv.

În același timp, aplicarea interdicției privind publicitatea ar putea depinde de poziția Comisiei Europene. Executivul comunitar analizează dacă această prevedere respectă legislația Uniunii Europene.

Dacă Bruxelles-ul va considera că măsura contravine normelor europene, Franța ar putea fi nevoită să renunțe la interdicția privind reclamele pentru brandurile de ultra-fast fashion.