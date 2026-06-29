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Lukașenko poartă discuții cu Xi Jinping în China, după întâlnirea cu Putin

Președintele bielorus Alexander Lukașenko a ajuns, luni, în China, pentru negocieri cu omologul chinez Xi Jinping, a anunțat biroul de presă al președintelui bielorus.
Lukașenko poartă discuții cu Xi Jinping în China, după întâlnirea cu Putin
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
29 iun. 2026, 16:15, Știri externe
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Vizita lui Lukașenko are loc la câteva zile după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, la reședința din Valdai a liderului rus, în contextul în care Ucraina avertizează împotriva unei implicări viitoare a Minskului în războiul din Ucraina, potrivit Kyiv Independent. 

Xi Jinping și Alexander Lukașenko s-au întâlnit la reședința oficială Diaoyutai din Beijing. Cei doi lideri au discutat timp de peste 3 ore, după ce dictatorul bielorus a fost întâmpinat, duminică, cu un covor roșu.

Președintele Chinez a descris relația dintre cele două state drept „un apogeu istoric” și a numit cele două țări „prieteni de fier”,potrivit canalului Telegram pro-guvernamental din Belarus, Pul Pervogo.

Beijingul, considerat aliat al Kremlinului de mulți ani

Belarusul a permis Rusiei să folosească teritoriul țării la începerea războiului din Ucraina, iar Beijingul este considerat de ani buni un alt aliat-cheie al Moscovei, care aprovizionează mașina de război a Rusiei, potrivit mai multor rapoarte.

Viceprim-ministrul belarus Nikolai Snopkov a declarat că cei doi au discutat despre cooperarea politică, economică și industrială, Lukașenko propunând „legături mai strânse în sectoarele investițional și economic”.

Zelenski a avertizat cu privire la implicarea militară a Belarusului în războiul din Ucraina

În ultimele luni, președintele Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri Belarusul cu privire la implicarea sa militară tot mai profundă în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Într-una dintre ultimele sale declarații, Zelenski i-a acordat lui Lukașenko o săptămână pentru a retrage echipamentele de comunicații despre care Ucraina susține că erau folosite pentru a sprijini atacurile cu drone rusești lansate de pe teritoriul belarus.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că echipamentele nu mai funcționau.  În același timp, liderul ucrainean a afirmat că refacerea infrastructurii militare de-a lungul frontierei dintre Belarus și Ucraina era „pe cale de a fi finalizată”, subliniind că instalațiile respective „nu aveau alt scop decât utilizarea militară”.

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