Lukașenko poartă discuții cu Xi Jinping în China, după întâlnirea cu Putin

Vizita lui Lukașenko are loc la câteva zile după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, la reședința din Valdai a liderului rus, în contextul în care Ucraina avertizează împotriva unei implicări viitoare a Minskului în războiul din Ucraina, potrivit Kyiv Independent.

Xi Jinping și Alexander Lukașenko s-au întâlnit la reședința oficială Diaoyutai din Beijing. Cei doi lideri au discutat timp de peste 3 ore, după ce dictatorul bielorus a fost întâmpinat, duminică, cu un covor roșu.

Președintele Chinez a descris relația dintre cele două state drept „un apogeu istoric” și a numit cele două țări „prieteni de fier”,potrivit canalului Telegram pro-guvernamental din Belarus, Pul Pervogo.

Beijingul, considerat aliat al Kremlinului de mulți ani

Belarusul a permis Rusiei să folosească teritoriul țării la începerea războiului din Ucraina, iar Beijingul este considerat de ani buni un alt aliat-cheie al Moscovei, care aprovizionează mașina de război a Rusiei, potrivit mai multor rapoarte.

Viceprim-ministrul belarus Nikolai Snopkov a declarat că cei doi au discutat despre cooperarea politică, economică și industrială, Lukașenko propunând „legături mai strânse în sectoarele investițional și economic”.

Zelenski a avertizat cu privire la implicarea militară a Belarusului în războiul din Ucraina

În ultimele luni, președintele Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri Belarusul cu privire la implicarea sa militară tot mai profundă în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Într-una dintre ultimele sale declarații, Zelenski i-a acordat lui Lukașenko o săptămână pentru a retrage echipamentele de comunicații despre care Ucraina susține că erau folosite pentru a sprijini atacurile cu drone rusești lansate de pe teritoriul belarus.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că echipamentele nu mai funcționau. În același timp, liderul ucrainean a afirmat că refacerea infrastructurii militare de-a lungul frontierei dintre Belarus și Ucraina era „pe cale de a fi finalizată”, subliniind că instalațiile respective „nu aveau alt scop decât utilizarea militară”.