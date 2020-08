Mai multe vehicule si elicoptere ruseşti au încercuit un convoi de blindate ale armatei americane. Patru trupe americane au fost rănite

Forţele americane din nord-estul Siriei au fost surprinse de mai multe transportatoare blindate ale poliţiei militare ruse din Siria, în timpul unei misiuni de patrulare.

După cum se poate observa şi în materialul video, incidentul a fost provocat în mod intenţionat de militarii ruşi. Ei au încercuit perimetrul şi au hărţuit un vehicul al forţelor militare americane, aflat în misiune de patrulare.

Militarii ruşi au refuzat să oprească şi au recurs la câteva manevre şi măsuri agresive, precum blocarea vehiculelor şi suportul aerian din partea elicopterelor.

Incidentul a avut loc în dimineaţa zilei de 24 august.

Conform primelor informaţii puse la dispoziţie, patru trupe americane au fost rănite.

Rusia nu se află la primul atac de acest gen. În urmă cu o lună, Sgt. Bryan Cooper Mount, în vârstă de 25 de ani, a murit după ce a fost implicat într-un accident similar.

Video of US-Russia troops confrontation in Northern #Syria this week. Politico reporting now that 4 US troops were injured as result: pic.twitter.com/zbEgD5jzgc