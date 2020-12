Mai mulţi răniţi, unii în stare gravă, în urma protestelor organizate la Washington

Cel puţin opt persoane au fost spitalizate, iar patru sunt în stare gravă, având plăgi produse prin înjunghiere, anunţă Poliţia din Washington, conform CNN. Alte persoane, inclusiv agenţi de poliţie, au suferit răni uşoare.

Cel puţin 23 de persoane au fost reţinute în cursul mitingului de susţinere a preşedintelui în funcţie, Donald Trump, care nu recunoaşte rezultatul scrutinului prezidenţial.

Protestul, organizat în faţa sediului Curţii Supreme de Justiţie din SUA, s-a desfăşurat sub sloganul "Opriţi furturile!".

Echipa lui Donald Trump contestă în justiţie rezultatele scrutinului prezidenţial în state decisive, denunţând presupuse fraude electorale.

Large crowds continue to gather in Washington DC



