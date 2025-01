Manifestaţii la Berlin. Zeci de mii de oameni protestează pe fondul creşterii influenţei extremei drepte

Sub deviza „împotriva dreptei”, la Berlin au avut loc demonstraţii împotriva partidului german de extremă dreapta AfD şi a populiştilor de dreapta din întreaga lume, scrie ziarul german Bild.

Potrivit poliţiei din Berlin, la protest au participat aproximativ zeci de mii de persoane pentru a-şi arăta solidaritatea cu o „mare de lumini”.

🚨🇩🇪FAR-LEFT PROTESTERS RALLY AT BERLIN’S BRANDENBURG GATE



The crowd was chanting: "Fight back, resist! Against fascism here at home. Stand together!"



Organizers claim they’re resisting authoritarianism—critics say it’s radical activism cloaked as protest.



Source: DiscloseTV pic.twitter.com/5gWRjVq2MJ