Marco Rubio merge în Asia Centrală și India, în timp ce relațiile SUA cu Rusia și Ucraina rămân tensionate

Marco Rubio este așteptat duminică la Samarkand, în Uzbekistan, unde urmează să se întâlnească cu liderii formatului C5+1, care reunește Statele Unite și cinci foste republici sovietice din Asia Centrală: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan, scrie Reuters.

Administrația președintelui Donald Trump încearcă să acorde o atenție sporită acestei regiuni bogate în resurse naturale, situată între China, Rusia și Iran. Washingtonul consideră că Asia Centrală oferă oportunități importante pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și pentru accesul la materii prime strategice, inclusiv minerale rare.

În noiembrie anul trecut, Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii celor cinci state central-asiatice. Cu acea ocazie, Kazahstanul a convenit să adere la Acordurile Abraham, inițiativa prin care mai multe state cu populație majoritar musulmană și-au normalizat sau aprofundat relațiile cu Israelul.

Rubio lasă în plan secund unele dosare geopolitice majore

Turneul lui Rubio reflectă o abordare în care secretarul de stat vizitează frecvent regiuni care nu se află în centrul atenției internaționale, în timp ce alte dosare diplomatice sensibile sunt gestionate de membri ai echipei lui Donald Trump.

Rubio nu a vizitat Kievul sau Moscova de când a preluat funcția. De asemenea, nu a participat la discuțiile dintre oficialii americani și ucraineni desfășurate recent în Florida, unde reprezentanții Washingtonului ar fi făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

În negocierile de pace cu Iranul, desfășurate în Pakistan în aprilie, Statele Unite au fost reprezentate de vicepreședintele JD Vance, nu de secretarul de stat.

Oficialii administrației Trump au respins criticile potrivit cărora diplomația americană ar trebui să se concentreze în primul rând asupra capitalelor implicate în principalele crize internaționale. Christopher Landau, adjunctul lui Rubio, a susținut recent că ideea că doar anumite destinații justifică vizitele unui secretar de stat reflectă problemele establishmentului de politică externă american.

Relațiile cu Rusia, o preocupare pentru statele din Asia Centrală

Unul dintre subiectele importante ale vizitei este relația dintre Statele Unite și Rusia, în special aplicarea sancțiunilor împotriva Moscovei.

Statele din Asia Centrală au legături istorice și economice puternice cu Rusia, iar oficialii occidentali au avertizat că regiunea este folosită pentru facilitarea unor importuri și exporturi rusești care încalcă sancțiunile americane și europene.

Un diplomat din Asia Centrală, citat sub protecția anonimatului, a declarat că oficialii regionali încearcă să înțeleagă în ce măsură Washingtonul va continua să combată eludarea sancțiunilor impuse Rusiei.

Incertitudinile au crescut după ce administrația Trump a convenit asupra importului de motorină rusească, cu obiectivul declarat de a reduce prețurile interne la carburanți înaintea alegerilor intermediare pentru Congres.

Tot vineri, Trump a renunțat la aplicarea prevederilor unei legi care i-ar fi permis să impună tarife vamale foarte ridicate unor state ce cumpără cantități importante de petrol rusesc sau ajută Moscova să evite sancțiunile. Printre țările care ar fi putut fi afectate se numără India și Kazahstanul.

India rămâne al doilea cel mai mare importator de petrol rusesc din lume, după China, în pofida declarațiilor anterioare ale lui Trump potrivit cărora New Delhi ar fi acceptat să renunțe la achizițiile de petrol din Rusia.

Acorduri comerciale și acces la minerale rare

După vizita în Uzbekistan, Rubio va merge în India, unde va avea întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri în orașele Mumbai și Jamnagar.

Un oficial american a descris negocierile comerciale dintre Washington și New Delhi drept aproape finalizate, sugerând că un acord ar putea fi anunțat în timpul turneului.

Secretarul de stat urmează să se întâlnească și cu lideri ai unor companii importante, printre care Mukesh Ambani, președintele conglomeratului Reliance Industries.

În Uzbekistan, Rubio va fi însoțit de peste 200 de reprezentanți ai mediului de afaceri, potrivit Departamentului de Stat. Administrația americană urmărește să extindă accesul companiilor la resursele minerale ale regiunii, inclusiv la mineralele rare, esențiale pentru numeroase industrii tehnologice.

Washingtonul a discutat, de asemenea, cu mai multe state din Asia Centrală despre posibilitatea aderării la Acordurile Abraham, potrivit unor informații publicate anterior de Reuters.

Vizita lui Rubio este programată să se încheie joi și urmărește consolidarea relațiilor economice și diplomatice cu două regiuni importante pentru strategia americană, într-un moment în care administrația Trump încearcă să gestioneze simultan mai multe dosare internaționale sensibile.