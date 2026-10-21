Marea Britanie a aprobat exploatarea unui zăcământ de gaze din Marea Nordului, în ciuda opoziției activiștilor de mediu

Ministrul Energiei, Miatta Fahnbulleh, a declarat că proiectul va începe să furnizeze gaze locuințelor și companiilor britanice până la sfârșitul acestei luni, contribuind la reducerea costurilor energiei, care au crescut puternic în timpul războiului din Iran, potrivit Reuters.

Prețurile ridicate la energie au afectat atât populația, cât și companiile, ceea ce a dus la încetinirea economiei britanice. Președintele american Donald Trump i-a cerut în repetate rânduri premierului Andy Burnham să extindă exploatările de petrol și gaze din Marea Nordului pentru a reduce costurile.

Guvernul a declarat că proiectul Jackdaw ⁠va crește producția internă de gaz cu aproximativ 6% la capacitate maximă și va funcționa timp de până la 11 ani, calificându-l drept „o sursă de putere națională” într-o perioadă de instabilitate globală.

„Într-un moment în care oamenii se confruntă cu mari dificultăți, este corect să căutăm, într-un mod responsabil, să maximizăm rezervele energetice existente pe care le avem în Marea Britanie și care ar putea fi de ajutor”, a spus Burnham.

Guvernul anunță un fond de două miliarde de lire sterline pentru energie curată

Andy Burnham, care a devenit prim-ministru în luna iulie, se confruntă cu presiuni pentru reducerea facturilor la energie. În același timp, o parte dintre parlamentarii laburiști cer limitarea utilizării combustibililor fosili.

Exploatările de petrol și gaze din Marea Nordului au adus Marii Britanii venituri de zeci de miliarde de lire sterline de-a lungul deceniilor. Acestea au avut un rol important în economia britanică, în special în anii 1980, în timpul guvernării Margaret Thatcher.

Odată cu aprobarea proiectului Jackdaw, guvernul a anunțat și înființarea unui fond pentru tranziția energetică, cu o finanțare inițială de două miliarde de lire sterline. Banii proveniți din exploatarea petrolului și gazelor vor fi folosiți pentru dezvoltarea unor surse de energie mai puțin poluante.

Prin această măsură, guvernul încearcă să arate că își menține angajamentele privind combaterea schimbărilor climatice, chiar dacă a aprobat un nou proiect de exploatare a gazelor. Decizia vine după cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Marea Britanie.

Partidul Verzilor a criticat aprobarea proiectului, pe care a numit-o „vandalism climatic”.

Zăcământul Jackdaw este operat de Adura, o companie deținută în comun de grupul britanic Shell și compania norvegiană Equinor.

Shell a salutat aprobarea proiectului și a subliniat importanța unor reguli clare pentru investițiile din sectorul energetic.