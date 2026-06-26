Marea Britanie, în pragul unei crize alimentare. Recoltele sunt compromise de vremea extremă

Fenomenele meteorologice extreme reduc producția agricolă și contribuie la creșterea prețurilor alimentelor, afectând în special gospodăriile cu venituri mici.

Profesorul Paul Behrens, de la Universitatea Oxford, susține că securitatea alimentară a Regatului Unit este deja amenințată și cere autorităților să trateze situația cu mai multă urgență.

„Fermierii se confruntă cu o succesiune nesfârșită de ploi extrem de abundente, căldură, secetă și furtuni, iar toate acestea afectează modul în care producem hrana”, a declarat Behrens, citat de The Independent.

Punctul critic ar putea fi atins în doi ani

Potrivit acestuia, producțiile agricole au stagnat, apoi au început să scadă, iar crescătorii de animale sunt nevoiți să cumpere hrană suplimentară în perioadele de inundații, când animalele nu mai pot fi scoase la pășunat. Profesorul susține că punctul critic ar putea fi atins chiar în următorii doi ani, iar persoanele cu venituri reduse vor resimți primele efectele.

Un raport al Unității pentru Informații privind Energie și Climă (Energy and Climate Intelligence Unit – ECIU), un centru britanic independent de analiză specializat în politici climatice și energetice, arată că trei dintre cele mai slabe cinci recolte de cereale și plante oleaginoase din istoria Angliei au fost înregistrate în acest deceniu, după mai multe episoade de vreme extremă. Organizația estimează că aproximativ o treime din creșterea prețurilor alimentelor din 2023 a fost provocată de schimbările climatice.

Efectele sunt deja vizibile în cazul unor produse precum porumbul, carnea de vită, uleiul de măsline, cafeaua și cacao, dar, în timp, toate alimentele vor fi afectate, spun specialiștii.

Experții cer acțiuni rapide

Aceștia susțin că guvernul britanic nu acționează suficient de rapid pentru a limita efectele schimbărilor climatice asupra agriculturii.

„Trebuie să consumăm mai multe alimente de origine vegetală. Trebuie să reducem risipa și să ne îmbunătățim productivitatea. Avem nevoie de politici mai puternice privind reziliența alimentară și acestea trebuiau adoptate încă de ieri”, a declarat expertul de la Universitatea Oxford.

Acesta avertizează că, spre deosebire de valul de căldură din 1976, când Marea Britanie a putut compensa recoltele slabe prin importuri, în viitor mai multe regiuni agricole ale lumii ar putea fi afectate simultan de fenomene meteorologice extreme, reducând disponibilitatea alimentelor pe piața internațională.

Fermierii confirmă efectele vremii extreme

Și reprezentanții fermierilor confirmă agravarea situației. Paul Tompkins, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Fermierilor din Marea Britanie (National Farmers’ Union – NFU), cea mai importantă organizație a agricultorilor britanici, a menționat că 78% dintre fermieri și cultivatori spun că frecvența fenomenelor meteorologice severe a crescut în ultimul deceniu.

„Realitatea este dură: câmpurile care într-un an produc grâul pentru pâinea țării pot fi complet inundate, iar în anul următor uscate și crăpate de secetă”, a declarat liderul organizației.

Plan guvernamental pentru ferme

Guvernul britanic susține că a lansat prima strategie pe termen lung pentru agricultură până în 2050, care include investiții de 123 de milioane de lire sterline în inovare, dezvoltarea culturilor rezistente la schimbările climatice și tehnologii menite să crească productivitatea fermelor.