Marea Britanie vrea reguli noi pentru Apple și Google. Dezvoltatorii ar putea ocoli comisioanele din App Store și Play Store

Autoritatea britanică de concurență a anunțat marți un set de propuneri care ar putea modifica semnificativ modul în care funcționează magazinele de aplicații ale companiilor Apple și Google pe piața din Marea Britanie, scrie Reuters.

Măsurile vizează în special reducerea comisioanelor percepute de cele două companii și creșterea concurenței în ecosistemul digital.

Schimbări pentru metodele de plată

Conform propunerilor CMA, dezvoltatorii de aplicații ar urma să aibă dreptul de a direcționa utilizatorii către metode alternative de plată, în afara platformelor oficiale Apple App Store și Google Play Store.

În prezent, astfel de practici sunt restricționate sau interzise, ceea ce limitează opțiunile comerciale ale dezvoltatorilor.

Autoritatea britanică consideră că aceste „restricții de steering” reduc concurența și mențin comisioane ridicate, ceea ce afectează atât dezvoltatorii, cât și utilizatorii finali.

Comisioane mai mici

CMA a precizat că eventualele taxe percepute de Apple și Google pentru permiterea direcționării către plăți externe trebuie să fie „corecte și rezonabile” și semnificativ mai mici decât comisioanele actuale din App Store și Play Store.

De asemenea, autoritatea subliniază că economiile generate ar trebui să fie transferate către consumatori sau reinvestite în inovație digitală.

Acces la tehnologia NFC

Un alt punct important aflat în analiză de către autoritatea britanică este posibilitatea obligării Apple de a deschide accesul la tehnologia sa NFC (Near Field Communication). Această schimbare ar putea permite dezvoltatorilor să integreze servicii de plată contactless direct în aplicațiile iOS, fără a depinde exclusiv de Apple Pay.

Google a transmis că a implementat deja o parte dintre schimbările propuse, menționând actualizări recente ale termenilor din Play Store, care permit direcționarea utilizatorilor către plăți externe, cu anumite condiții. În același timp, compania afirmă că și-a ajustat structura de comisioane.

Apple nu a oferit un comentariu oficial în momentul anunțului.