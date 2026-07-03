„Masha și Ursul”, acuzat de propagandă rusă. Peste 50 de parlamentari cer revizuirea difuzării pe Netflix

Deputatul liberal-democrat Tom Gordon a anunțat vineri pe X că a ridicat subiectul în Parlamentul britanic și a cerut liderului Camerei Comunelor să obțină o declarație din partea secretarului de stat pentru Cultură, Media și Sport privind măsurile pe care intenționează să le ia Guvernul.

„Astăzi, în Parlament, am atras atenția asupra preocupărilor tot mai mari legate de Masha și Ursul, un desen animat rusesc difuzat pentru copiii din Marea Britanie pe Netflix și ITVX și identificat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina drept un instrument de propagandă și influență al Rusiei”, a scris Gordon.

„Propagandă pentru copii de trei ani”

Parlamentarul susține că desenul animat transmite mesaje pro-Kremlin și că acestea sunt adresate inclusiv copiilor foarte mici.

„Masha și Ursul promovează o agendă aliniată Kremlinului pentru copii de numai trei ani. Netflix și ITVX difuzează un desen animat care militarizează copiii, alimentează mașina de război a lui Putin și promovează o imagine pozitivă a Rusiei în fața unui public foarte numeros”, a afirmat politicanul britanic.

Netflix a anunțat recent achiziția a încă două sezoane ale serialului. Potrivit parlamentarului, unul dintre episoade o înfățișează pe Masha, personajul principal în vârstă de patru ani, purtând uniformă militară, lucru pe care deputatul îl consideră inacceptabil.

„Acest lucru este inacceptabil și, sincer, jignitor, în timp ce Putin continuă să poarte războiul din Ucraina”, a adăugat deputatul.

De la revizuire până la retragerea licențelor

În scrisoarea adresată ministrului britanic al Culturii, Media și Sportului, Tom Gordon solicită revizuirea licențelor de difuzare și streaming pentru „Masha și Ursul”, precum și introducerea unor mecanisme mai stricte de filtrare și restricționare a conținutului destinat copiilor care ar putea fi considerat propagandă. Guvernul este îndemnat să analizeze inclusiv dacă licențele de difuzare ar trebui suspendate sau retrase.

Inițiativa a fost semnată de peste 50 de parlamentari britanici și de mai mulți deputați ucraineni.

Mesajul Ucrainei: Nu este doar un desen animat

Liderul partidului ucrainean Holos, Kira Rudik, susține că pentru ucraineni serialul are o semnificație diferită.

„Pentru ucraineni, acesta nu este doar un desen animat. Kremlinul folosește de mult timp cultura și divertismentul ca instrumente de influență. Platformele de streaming ar trebui să analizeze cu atenție dacă un conținut asociat unui stat care poartă un război brutal își are locul pe ecranele copiilor”, a declarat aceasta.

Un alt deputat ucrainean, Ievheniia Kravciuk, susține că „propaganda rusă se ascunde adesea în spatele unui divertisment aparent inofensiv” și că războiul informațional începe cu mult înaintea agresiunii militare. În opinia sa, „acest război cognitiv se desfășoară deja în țările europene și în statele NATO partenere ale Ucrainei”.

„Este o problemă mai amplă decât un simplu desen animat”, a scris Gordon, care a cerut un cadru comun de acțiune pentru a împiedica normalizarea imaginii Rusiei prin cultură, muzică și sport.

Acuzații și din Estonia

Dezbaterea privind „Masha și Ursul” nu este nouă. Recent, ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a susținut că Rusia „duce război nu doar cu rachete, ci și prin narațiuni”, iar „serialul face parte din instrumentele de influență ale Kremlinului”.

În opinia sa, acesta promovează mesaje pro-Kremlin și militariste și normalizează agresiunea și ambițiile imperiale ale Rusiei.