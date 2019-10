Măsuri drastice la Hong Kong. Autorităţile le-au interzis protestatarilor să îşi acopere feţele | FOTO, VIDEO

Astfel, conform deciziei, această interdicţie va intra în vigoare de sâmbătă, 5 octombrie, după cum a anunţat vineri Lam, în cadrul unei conferinţe de presă.

Hong Kong to introduce anti-mask law, effective midnight: media https://t.co/DsAhc2Tm9R pic.twitter.com/OLXSMG1EDy

Hotărârea era aşteptată de către cetăţeni, iar sute de persoane au protestat în districtul financiar din Hong Kong împotriva acestei decizii. Autorităţile se aşteaptă la noi manifestaţii în seara zilei de vineri.

Crazy footage out of Hong Kong this morning pic.twitter.com/wStvJNHCP0