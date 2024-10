Meloni plănuieşte o vizită în Liban, după atacurile israeliene asupra forţelor de menţinere a păcii

„Este deja planificat că voi merge în Liban”, a declarat ea în faţa Senatului italian, fără să precizeze o dată exactă.

Cinci membri ai forţelor de menţinere a păcii au fost răniţi în atacuri de când Israelul a început o campanie terestră împotriva grupării Hezbollah.

Italia are 1.000 de soldaţi mobilizaţi, atât în misiunea ONU, cunoscută sub numele de Unifil, cât şi într-o misiune separată, cunoscută sub numele de Mibil, care instruieşte forţele armate locale. Astfel, ţara reprezintă al doilea cel mai mare contributor, după Indonezia.

„Credem că atitudinea forţelor israeliene este complet nejustificată”, a declarat Meloni în faţa Senatului, descriind-o drept o „încălcare flagrantă” a rezoluţiei ONU privind încetarea ostilităţilor dintre Hezbollah şi Israel.

Israelul a negat că ar fi ţintit în mod deliberat forţele de menţinere a păcii ale ONU. Totuşi, Consiliul de Securitate al organizaţiei şi-a exprimat luni îngrijorarea după ce mai multe poziţii de menţinere a păcii au fost atacate în sudul Libanului. Consiliul a îndemnat toate părţile - fără a le numi - să respecte siguranţa şi securitatea personalului şi a sediilor Unifil.

Meloni a declarat că acţiunile Israelului sunt inacceptabile şi că i-a comunicat această poziţie omologului său israelian, Benjamin Netanyahu, în cadrul unei convorbiri telefonice.