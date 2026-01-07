Merci, Brigitte Bardot – legenda cinematografiei franceze a fost înhumată la Saint Tropez / Mireille Mathieu: „A fost cea mai frumoasă femeie din lume”

Străzile din apropierea bisericii din orașul Saint Tropez, de pe Riviera Franceză, au fost inundate cu mii de fani ai legendarei Bardot, pentru a o conduce pe ultimul său drum, relatează agenția spaniolă de știri, EFE.

Prezentă la înmormântare a fost și cântăreața Mireille Mathieu, care, în pragul bisericii Notre Dame de l’Assomption (Adormirea Maicii Domnului), le-a spus jurnaliștilor: „Era cea mai frumoasă femeie de din lume”.

Transmisă în direct, pe ecrane uriașe

Sicriul lui Brigitte Bardot, acoperit cu ratan și împodobit cu buchete de flori, a intrat în Biserica Adormirii Maicii Domnului la ora 11:20 pentru o ceremonie privată și simplă, la care au participat doar 400 de invitați, în principal prieteni apropiați și membri ai Fundației „Brigitte Bardot”, deși a fost trnasmisă în direct pe mai multe ecrane gigantice din Saint-Tropez.

Fiul său, Nicolas-Jacques Charrier, în vîrstă de 65 de ani, a primit sicriul la ușa bisericii și s-a aflat în primul rând în timpul ceremoniei religioase, care a început cu preotul rugându-i pe participanți să-și închidă telefoanele și să nu facă poze.

Însă, până la intrarea în biserică, sicriul a fost purtat pe străzi, într-o procesiune la care au asistat mii de fani, care au strigat: „Bravo, mulțumesc, Brigitte!” sau „Te iubesc, Brigitte”, după cum a relatat presa locală, citată de EFE.

Printre cei prezenți la această ceremonie privată s-au numărat, pe lângă numeroase personalități din lumea divertismentului și a organizațiilor de protecție a animalelor, precum membri ai Fundației Brigitte Bardot, și câțiva lideri politici, cum au fost lidera extremei drepte, Marine Le Pen și, în numele statului, Aurore Bergé, ministrul delegat pentru egalitatea dintre femei și bărbați și lupta împotriva discriminării.

Ceremonia a prezidat o fotografie deosebit de faimoasă a lui Brigitte Bardot, în care aceasta a apărut în 1977 cu o focă pe sloiurile de gheață ale Polului Nord.

Mirelle Matieu a cântat a cappella

Cântăreața Mirelle Matieu a cântat a cappella înaintea sicriului la înmormântare, în timp ce Gipsy Kings au interpretat „Djobi Djoba” la sfârșitul ceremoniei.

Mireille Mathieu a interpretat „Panis Angelicus”, bazat pe opera lui César Franck, cu versuri de Sfântul Toma d’Aquino, în fața sicriului lui Bardot, care a părăsit biserica pe acordurile cântecului „Djobi Djoba” al trupei Gipsy Kings, trupă pe care actrița a promovat-o puternic – de aici și-a luat și adorabila poreclă de „țiganca blondă”, cum a numit-o trupa.

În sat, magazinele și-au decorat și ele vitrinele cu imagini ale vedetei locale, iar biroul de turism a expua fotografii cu Brigitte Bardot la amurg, alături de un mesaj simplu: „Mulțumesc, Brigitte”.

Consiliul Local și-a coborât steagurile în bernă și a afișat două bannere cu imaginea lui Brigitte Bardot pe fațadă.

Sicriul lui Brigitte Bardot se află acum lângă părinții și bunicii ei, în cimitirul marin din Saint-Tropez.