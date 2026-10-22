Meta, acuzată că vrea să folosească gratuit conținutul site-urilor pentru AI. UE și Marea Britanie, solicitate să intervină

Reprezentanții industriei susțin că modificările i-ar acorda companiei drepturi extinse de utilizare a conținutului online pentru serviciile sale bazate pe inteligență artificială, relatează Reuters.

Movement for an Open Web, o organizație care reunește companii de publicitate digitală și editori, a anunțat că a sesizat Comisia Europeană și Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie (CMA). Organizația a solicitat măsuri provizorii pentru suspendarea noilor condiții, înainte ca acestea să intre în vigoare.

Disputa are loc în contextul intensificării conflictului dintre editorii de presă și companiile de inteligență artificială, acuzate că folosesc conținut protejat de drepturi de autor pentru antrenarea modelelor lingvistice fără permisiunea titularilor.

Meta, acuzată că ar putea folosi conținutul online pentru serviciile de inteligență artificială

Movement for an Open Web susține că noile condiții comerciale ale Meta ar putea afecta concurența și ar obliga companiile care folosesc serviciile platformei să accepte utilizarea conținutului lor digital.

„Noile condiții ale Meta sunt în mod clar anticoncurențiale. Multe companii nu au, în practică, nicio alternativă la utilizarea serviciilor Meta, iar aceste condiții le-ar obliga să renunțe la drepturile asupra conținutului lor digital, fără posibilitatea de a refuza”, a declarat Tim Cowen, cofondator al organizației.

Potrivit acestuia, condițiile ar putea permite Meta să colecteze conținut de pe aproape orice site din lume și să utilizeze datele pentru dezvoltarea unor servicii bazate pe inteligență artificială, care ar putea concura ulterior cu companiile care au publicat materialele respective.

Organizația solicită intervenția autorităților înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, argumentând că aplicarea acestora ar putea produce prejudicii semnificative companiilor afectate.

Meta respinge acuzațiile privind folosirea conținutului online

Meta a respins plângerea și a susținut că noile condiții se referă exclusiv la produsele sale de publicitate și la serviciile comerciale.

„Condițiile privind accesarea automată a site-urilor, pe care le-am consolidat, se aplicau doar produselor noastre de publicitate și comerciale, iar acest lucru a fost clarificat în textul condițiilor. Modificările nu schimbă modul în care Meta utilizează programele automate de accesare a site-urilor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Reprezentantul Meta a adăugat că proprietarii de conținut pot utiliza în continuare fișierul robots.txt pentru a-și exprima preferințele privind accesarea automată a site-urilor.

Compania a precizat că modificările nu vizează colectarea conținutului de pe site-urile de știri și nu îi acordă drepturi noi care să prevaleze asupra preferințelor exprimate de proprietarii site-urilor.

Autoritățile europene și britanice analizează solicitările împotriva Meta

Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie a declarat că a discutat miercuri cu Meta pentru a obține mai multe informații despre noile condiții comerciale.

„Aceasta este o problemă importantă și recunoaștem preocupările exprimate de companiile din Marea Britanie. Suntem în discuții urgente cu Meta, în timp ce analizăm următorii pași”, a transmis un purtător de cuvânt al CMA.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat solicitării de comentarii trimise prin e-mail, potrivit Reuters.

Pentru a obține măsuri provizorii, companiile solicitante trebuie să demonstreze că practicile presupus anticoncurențiale le-ar putea provoca prejudicii grave și ireparabile.

Demersul Movement for an Open Web vine după ce Consiliul European al Editorilor (EPC) a formulat obiecții similare săptămâna trecută. La începutul acestei săptămâni, și asociațiile germane BDZV, care reprezintă editorii de ziare și publicații digitale, și MVFP, care reprezintă presa liberă, au criticat noile condiții ale Meta.

Disputa evidențiază tensiunile tot mai mari dintre companiile tehnologice care dezvoltă servicii de inteligență artificială și editorii care solicită protejarea drepturilor asupra conținutului utilizat pentru dezvoltarea acestor tehnologii.