Mii de ruşi din Habarovsk au ieşit azi în stradă să îşi apere guvernatorul arestat: "Rusia se trezeşte! Acesta e regiunea noastră!"

Mii de locuitori ai oraşului Habarovsk, din Federaţia Rusă, au ieşit pentru a treia oară la un marş de susţienere a guvernatorului regiunii arestat la începutul lunii. Oamenii cer eliberarea lui Serghei Furgal, care este acuzat de procurorii ruşi că ar fi implicat în mai multe crime în perioada anilor 2004 şi 2005. Furgal, membru al Partidului Naţional Liberal Democrat, a fost ales guvernator în 2018. El este foarte popular în regiunea Habarovsk, iar victoria sa neaşteptată la alegerile s-a soldat cu frustrări în partidul preşedintelui Putin.

Protestatari în Habarovsk Rusia: Rusia se trezeşte! Acesta e regiunea noastră! Libertate!

Protestar Habarovsck: Noi vrem să-l apărăm. Dacă noi nu l-am fi ales guvernator el ar fi trăit liniştit cu familia sa mai departe şi ar fi fost deputat în DUMA, şi ar fi trăit bine. Ne-am săturat. Noi l-am ales şi noi vrem să fim auziţi. Noi vrem singuri să decidem ce să facem cu acest om. Aduceţi-l înapoi, şi aici o instanţă de judecată corectă şi deschisă va decide ce să facă cu el: să-l încarcereze sau nu.

Sie wollen, dass der Prozess in Chabarowsk abgehalten wird, weil sie der Justiz in Moskau nicht vertrauen. Die Abneigung gegen die Zentralmacht sitzt tief. Immer wieder fordern Demonstranten in Sprechchören Putin zum Rücktritt auf. pic.twitter.com/XxX1hWdzq5