Ministrul de externe al Chinei pornește în turneu diplomatic în Europa. Patru state vizitate în șapte zile

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, va efectua o vizită diplomatică în Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia în perioada 2–8 iulie, unde va purta discuții cu omologii săi, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAE chinez, titrează Reuters.

Potrivit Beijingului, turneul face parte din eforturile de consolidare a dialogului politic și a cooperării bilaterale cu statele nordice.