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Ministrul de externe al Chinei pornește în turneu diplomatic în Europa. Patru state vizitate în șapte zile
Șeful diplomației chineze, Wang Yi, va efectua în perioada 2–8 iulie o vizită oficială în Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia, unde va avea discuții cu omologii săi, în cadrul unui turneu menit să consolideze relațiile bilaterale dintre China și statele nordice.
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, va efectua o vizită diplomatică în Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia în perioada 2–8 iulie, unde va purta discuții cu omologii săi, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAE chinez, titrează Reuters.
Potrivit Beijingului, turneul face parte din eforturile de consolidare a dialogului politic și a cooperării bilaterale cu statele nordice.