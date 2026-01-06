Ministrul israelian de externe se află în vizită în Somaliland, potrivit unor surse

O a doua sursă informată cu privire la vizită a confirmat că ministrul de externe se află în Somaliland, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Ministerul de externe israelian nu a răspuns imediat când a fost întrebat dacă ministrul de externe se află în Somaliland, scrie Reuters.

Vizita are loc la 10 zile după ce Israelul a recunoscut oficial Republica Somaliland, care s-a autoproclamat stat independent și suveran, o mișcare care a stârnit critici din partea Somaliei, care se opune de mult timp încercării Somalilandului de a se separa.