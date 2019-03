Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, interzice accesul a zeci de refugiaţi în ţară: Italia nu trebuie să cedeze în faţa acestui şantaj

Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, le-a interzis refugiaţilor de pe o navă de salvare să debarcheze în insula Lampedusa, potrivit Al Jazeera.

La bordul navei Mare Jonio se află 49 de imigranţi africani, printre care şi 12 copii. Ei au fost salvaţi de către echipajul navei de salvare după ce barca în care se aflau a început să se scufunde, la 68 de kilometri de coasta Libiei, informează Reuters.

Salvini, lider al partidului anti-imigraţie Liga Nordului, le-a declarat organizaţiilor non-guvernamentale că porturile italiene sunt închise pentru refugiaţi. "Italia nu trebuie să cedeze în faţa acestui şantaj", a declarat Salvini într-o postare pe Twitter. El acuză organizaţia umanitară Mediterranea, care operează nava respectivă, de complicitate cu traficanţii de migranţi.

Ministerul de Interne de la Roma a emis un decret prin care li se interzice navelor care salvează migranţi, care nu sunt italiene şi care nu se coordonează cu autorităţile de la Roma, să utilizeze porturile din Italia. Orice încercare de nerespectare a acestei directive "poate fi văzută ca fiind o acţiune premeditată de a aduce imigranţi ilegali în Italia şi de a facilita traficul de fiinţe umane", a adăugat Salvini. El a adăugat că o comisie, formată din "experţi şi poliţişti", se va asigura că această directivă este implementată. De cealaltă parte, organizaţia Mediterranea susţine că respectă legile internaţionale privind drepturile omului şi dreptul maritim.

Numărul imigranţilor sosiţi în Italia din Africa a scăzut dramatic începând cu iunie 2018, când Salvini a preluat funcţia de ministru. Numai 348 de migranţi au sosit în Italia pe mare anul acesta, o scădere de 94% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

În condiţiile în care 650.000 de migranţi au venit din Africa de Nord în Italia în perioada 2014-2018, politica lui Salvini de a limita accesul acestora a dus aproape la o dublare a popularităţii formaţiunii sale comparativ cu luna martie 2018. Grupurile care militează pentru drepturile omului susţin, totuşi, că din cauza acţiunilor lui Salvini mulţi imigranţi au decedat sau au ajuns în închisori libiene.

Tot în acest an, Salvini a interzis accesul unei nave sub pavilion olandez, cu 50 de imigranţi la bord, să acosteze în Italia. In cele din urmă, migranţii au debarcat în Malta.

