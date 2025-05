Ministrul japonez al Agriculturii a demisionat în urma gafei privind orezul

Ministrul japonez al Agriculturii, Taku Eto, a demisionat miercuri după ce comentariile pe care le-a făcut cu privire la orez au declanșat o furtună de critici din partea alegătorilor și a parlamentarilor, informează Reuters.

Eto a intrat în conflict după ce a declarat, la o petrecere de strângere de fonduri politice din weekend, că „nu a trebuit niciodată să cumpere orez” datorită cadourilor primite de la susținători.

Japan’s agriculture minister Taku Eto sparked outrage by saying he’s „never had to buy rice,” as consumers struggle with soaring prices amid the rice shortage crisis. #米騒動 #江藤農相 pic.twitter.com/n6x7872HUk

