Modelul AI Mythos de la Anthropic a identificat vulnerabilități în sisteme clasificate ale SUA în doar câteva ore

Modelul AI, denumit Mythos și dezvoltat de Anthropic, a fost folosit într-un exercițiu de testare desfășurat împreună cu agenții de informații din Statele Unite. Potrivit unui oficial american, citat de Euronews, sistemul a reușit să identifice puncte vulnerabile în infrastructuri informatice sensibile într-un interval de doar câteva ore. Oficialul a precizat că descoperirea vulnerabilităților nu înseamnă automat că inteligența artificială a reușit și să le exploateze în același ritm. Totuși, viteza cu care au fost detectate problemele a atras atenția specialiștilor în securitate cibernetică.

Testele au fost realizate în cadrul inițiativei „Project Glasswing”, lansată de Anthropic pentru a evalua impactul pe care modelele AI foarte avansate l-ar putea avea asupra siguranței publice, securității naționale și economiei.

„A intrat în aproape toate sistemele clasificate”

Subiectul a fost adus în atenția publică și de senatorul democrat Mark Warner, care a făcut referire la rezultate în timpul unei audieri din Senatul SUA. Potrivit acestuia, informațiile primite de la conducerea Agenției Naționale de Securitate (NSA) și a Comandamentului Cibernetic al SUA indicau că instrumentul testat a reușit să pătrundă în aproape toate sistemele clasificate analizate „nu în săptămâni, ci în ore”. Declarația a alimentat temerile privind ritmul în care evoluează instrumentele bazate pe inteligență artificială și capacitatea lor de a automatiza activități care până recent necesitau echipe întregi de experți în securitate informatică.

Colaborare, dar și tensiuni cu administrația americană

Deși Anthropic colaborează cu autoritățile americane în domeniul securității, relațiile dintre companie și administrația Trump au devenit mai complicate în ultimele luni. Compania și-a exprimat public îngrijorarea privind modul în care armata americană ar putea utiliza unele dintre cele mai performante modele AI. În paralel, administrația federală a introdus restricții privind accesul la anumite sisteme dezvoltate de Anthropic. La începutul lunii, autoritățile au cerut companiei să limiteze accesul cetățenilor străini la modelele Fable 5 și Mythos 5, considerate printre cele mai avansate instrumente AI disponibile în prezent.

Experții cer prudență

Măsura a generat reacții în industrie. Peste 100 de experți în securitate cibernetică și reprezentanți ai unor companii importante din tehnologie au semnat o scrisoare prin care solicită revizuirea restricțiilor. Semnatarii susțin că modelele Anthropic sunt foarte eficiente în identificarea vulnerabilităților software, însă nu sunt singurele capabile să facă acest lucru. În opinia lor, limitarea accesului la instrumente de apărare cibernetică performante ar putea crea dezavantaje într-un moment în care rivalii geopolitici ai Statelor Unite investesc masiv în dezvoltarea propriilor sisteme AI.

Introducing Claude Fable 5: a Mythos-class model that we’ve made safe for general use. Its capabilities exceed those of any model we’ve ever made generally available. pic.twitter.com/2AvmEjHIX8 — Claude (@claudeai) June 9, 2026

Cazul Mythos arată cât de rapid se schimbă raportul dintre securitatea cibernetică și inteligența artificială. Dacă până acum accentul era pus pe modul în care AI poate genera conținut sau automatiza sarcini, noile teste sugerează că aceste sisteme pot deveni și actori importanți în identificarea vulnerabilităților din infrastructurile critice.