Gafă la Casa Albă. Trump l-a întrebat pe președintele Liberiei unde a învățat engleza, deși e limba oficială a țării sale

Președintele Donald Trump se bucura de laudele unui grup de lideri africani, mulți dintre ei vorbind o altă limbă, când președintele Liberiei a luat microfonul și a vorbit în engleză, limba oficială a țării sale, relatează Reuters.

„Liberia este un prieten de lungă durată al Statelor Unite și credem în politica dumneavoastră de a face America măreață din nou”, a spus președintele Joseph Boakai într-o întâlnire la Casa Albă, înainte de a pleda pentru investiții americane în țara sa. „Vrem doar să vă mulțumim foarte mult pentru această oportunitate”.

Trump a fost impresionat și a întrebat unde a învățat Boakai limba engleză.

„O engleză atât de bună”, a spus Trump. „Unde ai învățat să vorbești atât de frumos?”

Boakai părea că a râs ușor.

„În Liberia?” a întrebat Trump. „Da, domnule,” a răspuns Boakai.

„Foarte interesant,” a spus Trump. „Am oameni la această masă care nu pot vorbi nici pe departe la fel de bine”.

Engleza este limba oficială a Liberiei, o națiune fondată la începutul anilor 1800 de filantropi, aboliționiști și unii proprietari de sclavi care au urmărit relocarea americanilor de culoare eliberați. Țara, situată pe coasta de vest a Africii, are, de asemenea, mai multe limbi indigene.

Boakai a studiat la Universitatea din Monrovia, în capitala țării numită după președintele american James Monroe.

