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Motivul pentru care într-un oraș din Rusia se montează toalete ecologice în jurul stațiilor de carburanți

Într-un oraș din Rusia se montează toalete ecologice în jurul stațiilor de carburanți. Acestea vor fi folosite de numeroșii ruși care stau la cozi pentru a cumpăra benzină și motorină pentru mașini. Rusia se confruntă cu o uriașă criză a combustibililor ca urmare a atacurilor ucrainene cu drone.
Motivul pentru care într-un oraș din Rusia se montează toalete ecologice în jurul stațiilor de carburanți
sursa foto: X
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 17:24, Social
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Toaletele ecologice vor fi montate la stațiile de combustibil, dar și în împrejurimi în orașul Irkutsk, potrivit Nexta. Anunțul a fost făcut de primarul orașului din sudul Rusiei.

Toalete ecologice vor fi așezate pe marginea drumurilor unde se formează cozile uriașe de mașini

Criza combustibililor în Rusia

Rusia se confruntă cu o gravă criză a carburanților. Aceasta este provocată de atacurile ucrainene asupra unităților de producție și de transport din Rusia. Experții străini susțin că peste 20% din capacitatea de rafinare a petrolului rusesc a fost scoasă din funcțiune.

Principalele rafinării rusești și terminalele petroliere din zona Mării Baltice și a Mării Negre au fost atacate de dronele ucrainene.

Cozi interminabile și afaceri prăbușite

Efectele se resimt în toată Rusia. În mai multe regiuni au fost introduse restricții la vânzarea benzinei și motorinei. Cozi uriașe sunt la numeroase stații de combustibil din Rusia.

În Crimeea ocupată de ruși, autoritățile au suspendat temporar vânzarea benzinei în urma atacurilor repetate asupra rutelor de aprovizionare.

Criza afectează moralul populației, dar produce și efecte financiare. Petrolul și gazele naturale reprezintă una dintre principalele surse de venit ale Rusiei. Inclusiv, efortul de război este finanțat cu bani obținuți din tranzacțiile cu combustibil.

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