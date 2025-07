NATO vine în Georgia: Exerciții militare de amploare, în timp ce guvernul se apropie de Rusia

Potrivit Ministerului Apărării de la Tbilisi, exercițiile NATO în Georgia, desfășurate în apropierea capitalei, fac parte dintr-o serie de manevre militare organizate între 21 iulie și 8 august în Georgia și Turcia. La operațiunile Agile Spirit participă peste 2.000 de militari din zece țări, printre care: SUA (cu peste 800 de soldați), România, Republica Moldova, Germania, Ucraina, Lituania, Polonia, Bulgaria și Turcia.

Comandamentul militar al SUA pentru Europa și Africa a precizat că aceste exerciții NATO în Georgia reflectă „angajamentul” Statelor Unite pentru securitatea regională și „importanța unor alianțe și parteneriate puternice”.

🇬🇪 | Large-scale NATO-Georgia exercise Agile Spirit 25 kicked off today in Georgia, with the opening ceremony held at Krtsanisi JTEC.

Participants: 🇬🇪🇺🇸🇹🇷🇵🇱🇩🇪🇮🇹🇬🇷🇲🇩🇷🇴🇧🇬🇸🇰🇱🇹🇺🇦

Observers: 🇯🇵🇦🇲 pic.twitter.com/9CLelTtoi5

— Global Hawk Intel (@globalhawkintel) July 25, 2025