Nepal renunță la taxele de escaladare pentru unele vârfuri pentru a atrage alpiniștii

Țara a deschis spre escaladare 491 dintre vârfurile sale, dar alpiniștii se concentrează de obicei pe aproximativ 25 dintre acestea, situate în nord-estul și centrul Nepalului.

Himal Gautam, oficial al Departamentului de Turism, a declarat că decizia de a renunța la taxe pentru 97 de vârfuri, cu altitudini cuprinse între 5.870 metri și 7.132 metri în provinciile Karnali și Far Western din Nepal, are ca scop promovarea alpinismului pe munți mai mici din zone îndepărtate.

„Ideea este de a încuraja alpinistii să meargă în zone și vârfuri montane neexplorate, dar pitorești”, a declarat Gautam pentru Reuters.

Nepalul a majorat recent taxele pe care le va percepe începând din septembrie pentru permisele de escaladare, de la 250 la 350 de dolari pentru un munte mai mic și de la 11.000 la 15.000 de dolari pentru Everest.

Gautam a declarat că scutirea de taxe pentru permise va contribui la promovarea turismului și la îmbunătățirea condițiilor economice pentru oamenii din zonele cele mai puțin dezvoltate ale Nepalului.