New York vrea să desfiinţeze cea mai puternică asociaţie pro-arme din SUA. Liderii organizaţiei ar fi cheltuit fondurile pe vacanţe exotice

Procurorul general al New York-ului, Letitia James a acţionat în judecată „Asociaţia Naţională a Armelor” cerând desfiinţarea societăţii. Totodată, ea acuză liderii organizaţiei că au deturnat milioane de dolari pentru scopuri personale şi pentru a cumpăra tăcerea şi loialitatea foştilor angajaţi, scrie Reuters.

„Pentru aceşti ani de nereguli financiare suntem hotărâţi să cerem dizolvarea completă a NRA”, a spus procurorul.

James susţine că liderii ANR au folosit fondurile organizaţiei pentru a plăti excursii de familie în Bahamas, avioane private şi mese scumpe, cheltuieli care au redus cu 64 milioane de dolari bugetul ANR.

Procurorul le-a spus jurnaliştilor că ANR „a funcţionat ca un teren fertil pentru lăcomie, abuz şi ilegalitate.” Ea a adăugat: „nimeni nu este mai presus de lege, inclusiv ANR”

Totodată, procurorul l-a menţionat în mod special pe LaPierre, una dintre cele mai puternice structuri care militează pentru deţinetea armelor. Acesta ar fi zburat în Bahamas de opt ori, cu un avion privat, călătorii care au costat 500.000 mii de dolari.

Deocamdată, „Asociaţia Naţională a Armelor” nu a comentat decizia producorului.

NRA este printre cele mai mari organizaţii de lobby din Statele Unite, susţinând direct preşedinţii cu agendă pro-arme, de regulă republicani, inclusiv Donald Trump. Anul trecut, autorităţile locale din San Francisco au pus NRA pe lista organizaţiilor teroriste domestice. Atunci, asociaţia a numit măsura luată de San Francisco drept o „meschinărie măruntă, menită să distragă cetăţenii de la adevăratele probleme ale oraşului”.

New York Attorney General gives a press conference following announcement of NRA lawsuit https://t.co/9zeeAQoSF5