NEWS ALERT Un nou cutremur de 8,1 în aproprierea Noii Zeelande. A fost emisă o avertizare de tsunami în Pacific

UPDATE A fost emisă alertă de tsunami în mai multe zone din Pacific

Ştire iniţială

Cel mai recent a fost un cutremur cu magnitudinea de 8,1 care a lovit Insulele Kermadec, la nord-est de Insula de Nord a Noii Zeelande. Aceasta a avut loc la scurt timp după un cutremur cu magnitudinea de 7,4 în aceeaşi regiune.

Anterior, un alt cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc la aproximativ 900 de kilometri distanţă de estul insulei de Nord şi a fost resimţit de zeci de mii.

Nu există date imediate privind existenţa unor pagube semnificative sau a unor victime.

Agenţia Naţională de Gestionare a Urgenţelor (NEMA) din Noua Zeelandă a emis un avertisment de tsunami.

TSUNAMI WARNING: Areas that need to evacuate are indicated on this map. Evacuate these areas even if you did not feel the earthquake. DO NOT WAIT. A damaging tsunami is possible. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/bnEgZy8ikF