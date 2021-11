Noapte tragică într-un oraş din SUA. Cel puţin 8 oameni au murit iar 23 au fost răniţi într-o busculadă la Astroworld VIDEO

Şeful pompierilor din Houston, Samuel Peña, a confirmat cifrele privind numărul victimelor la o conferinţă de presă organizată sâmbătă dimineaţa devreme, scrie Reuters.

Peña a declarat că, vineri, în jurul orei 21.00, mulţimea care se adunase pentru un spectacol al rapperului Travis Scott a început să se împingă spre partea din faţă a scenei, provocând panică. Oamenii au căzut inconştienţi, iar haosul a escaladat până la ora 21.38, când a fost declanşat un „incident cu victime în masă", a spus el.

Pompierii au dus la spital peste 23 de persoane, 11 dintre ele fiind în stop cardiac.

Nu este, deocamdată, clar ce a provocat incidentul.

„Cred că este foarte important ca niciunul dintre noi să nu speculeze. Nimeni nu are toate răspunsurile încă", a declarat şeful poliţiei din Houston, Troy Finner.

The Houston Chronicle a declarat că Scott s-a oprit de mai multe ori în timpul spectacolului de 75 de minute când a observat busculada şi a cerut paznicilor să se asigure că spectatorii sunt bine.

50.000 de persoane au mers la festivalul care urma să ţină două zile, însă cea de-a doua zi a festivalului a fost anulată.

#Houston Police:



🟥 8 people are confirmed dead.

🟥 At least 23 people were hospitalized.

🟥 One person injured was 10 years old.

🟥 At least 300 people were treated throughout the day.

🟥 Travis Scott's #AstroWorld Festival has been canceled for Saturday. pic.twitter.com/bXI3OWV2It