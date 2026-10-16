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Nou acord între Franța și Germania. Normele privind emisiile de carbon, relaxate

Franța și Germania au susținut relaxarea normelor UE privind emisiile pentru producătorii de automobile și au convenit să includă Marea Britanie într-un program „made in Europe”, în cadrul unui acord provizoriu încheiat joi, care ar putea remodela politicile blocului în domeniul auto și al climei.
Nou acord între Franța și Germania. Normele privind emisiile de carbon, relaxate
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
16 oct. 2026, 10:40, Știri externe
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Franța și Germania au susținut o nouă relaxare a normelor UE privind emisiile pentru autoturisme, în cadrul unui acord privind industria auto, negociat îndelung și încheiat joi, au confirmat surse diplomatice pentru AFP.

Cele două puteri economice ale Europei au convenit, de asemenea, să includă Marea Britanie în definiția vehiculelor care vor fi considerate „fabricate în Europa” în conformitate cu măsurile UE menite să susțină industriile blocului, potrivit unui proiect de document care prezintă liniile generale ale pactului.

Comisia Europeană propusese ca interdicția Uniunii privind vânzarea de vehicule noi pe benzină și motorină în 2035 să fie eliminată, în favoarea unei cerințe adresate producătorilor de a reduce emisiile de eșapament ale vehiculelor noi cu 90%.

Restul de 10% ar fi trebuit compensat prin diverse credite obținute, printre altele, prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon.

Ce precizează acordul?

Acordul franco-german elimină această din urmă cerință, precizând că emisiile reziduale nu ar trebui să fie compensate de producători.

De asemenea, acordul deschide calea pentru ca autovehiculele alimentate cu combustibili regenerabili să fie considerate „cu emisii zero” și facilitează semnificativ atingerea obiectivelor privind emisiile de CO₂ de către producătorii auto.

Așa-numitele „super-credite”, de care Comisia sugerase că ar beneficia producătorii auto pentru autoturismele electrice mici și „accesibile”, sunt extinse la toate vehiculele, „indiferent de dimensiunea sau lungimea acestora”.

Țările non-UE au posibilitatea să se implice voluntar în acord

Acordul privind eticheta „fabricat în Europa” limitează aplicarea sa în ceea ce privește autovehiculele la cele 27 de țări ale UE, cu posibilitatea de aderare voluntară pentru câteva alte țări, în special Marea Britanie și Norvegia, în anumite condiții.

Londra a salutat această măsură. Dacă va fi confirmată, aceasta „ar fi o veste bună pentru industria auto britanică, precum și pentru locurile de muncă și investițiile pe care le susține în întreaga Marea Britanie”, a declarat biroul prim-ministrului Andy Burnham.

Fonduri publice, restrânse pentru țările non-UE

Executivul UE a dezvăluit planuri de a condiționa accesul companiilor la fonduri publice de respectarea unor praguri minime privind părțile fabricate în UE în produsele lor – pentru a se asigura că investițiile publice și străine susțin producția în interiorul blocului.

Însă, conform propunerii de la Bruxelles, zeci de țări partenere care au acorduri cu UE, prin care companiile europene pot avea acces la fonduri publice în aceleași condiții ca și firmele locale, ar fi putut fi incluse în acest cadru.

Producătorii europeni de automobile au solicitat includerea Marii Britanii, invocând lanțurile de aprovizionare profund integrate.

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