Nou acord între Franța și Germania. Normele privind emisiile de carbon, relaxate

Franța și Germania au susținut o nouă relaxare a normelor UE privind emisiile pentru autoturisme, în cadrul unui acord privind industria auto, negociat îndelung și încheiat joi, au confirmat surse diplomatice pentru AFP.

Cele două puteri economice ale Europei au convenit, de asemenea, să includă Marea Britanie în definiția vehiculelor care vor fi considerate „fabricate în Europa” în conformitate cu măsurile UE menite să susțină industriile blocului, potrivit unui proiect de document care prezintă liniile generale ale pactului.

Comisia Europeană propusese ca interdicția Uniunii privind vânzarea de vehicule noi pe benzină și motorină în 2035 să fie eliminată, în favoarea unei cerințe adresate producătorilor de a reduce emisiile de eșapament ale vehiculelor noi cu 90%.

Restul de 10% ar fi trebuit compensat prin diverse credite obținute, printre altele, prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon.

Ce precizează acordul?

Acordul franco-german elimină această din urmă cerință, precizând că emisiile reziduale nu ar trebui să fie compensate de producători.

De asemenea, acordul deschide calea pentru ca autovehiculele alimentate cu combustibili regenerabili să fie considerate „cu emisii zero” și facilitează semnificativ atingerea obiectivelor privind emisiile de CO₂ de către producătorii auto.

Așa-numitele „super-credite”, de care Comisia sugerase că ar beneficia producătorii auto pentru autoturismele electrice mici și „accesibile”, sunt extinse la toate vehiculele, „indiferent de dimensiunea sau lungimea acestora”.

Țările non-UE au posibilitatea să se implice voluntar în acord