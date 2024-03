Bomba este FAB-1500, în esenţă o armă de 1,5 tone, din care aproape jumătate este compusă din explozibili puternici. Ea este lansată de sus de către avioane de vânătoare de la o distanţă de aproximativ 60-70 de kilometri, în afara razei de acţiune a multor sisteme de apărare aeriene ucrainene. FAB-1500 este un alt exemplu al modului în care Rusia îşi duce războiul în Ucraina, provocând distrugeri masive înainte de a încerca să cucerească un teritoriu.

Videoclipuri recente de pe linia de luptă din regiunea Doneţk au ilustrat puterea imensă a acestor bombe, deoarece au lovit centrale termice, fabrici şi blocuri turn - locuri de unde ucrainenii îşi coordonează apărarea.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Russian FAB-1500 airstrike in Krasnohorivka. Reminder that the pathetic quantity of F-16s that has been pledged to Ukraine, still hasnt arrived. pic.twitter.com/Vai0WXVzfg