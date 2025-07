Nu au aeroport sau monedă proprie, dar localnicii sunt suficient de bogați încât să nu muncească

Un videoclip despre această țară europeană neobișnuită a devenit viral pe Instagram, prezentând o destinație cu castele medievale, Alpi înzăpeziți și o rată a criminalității atât de scăzută încât doar șapte persoane se află în închisoare.

Liechtenstein este a doua cea mai bogată țară din Europa în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, chiar mai bogată decât Marea Britanie. Localnicii au suficienți bani pentru a duce o viață fără a munci permanent, ceea ce le permite să aibă timp pentru hobby-urile preferate, conform news18.

Țara nu are aeroport – vizitatorii trebuie să zboare în Elveția sau Austria. Nu are monedă proprie, folosind francul elvețian, și nu are limbă oficială, vorbindu-se germana.

Cu toate acestea, locuitorii beneficiază de impozite mici și nu au datorii externe. Echilibrul social se bazează pe respect reciproc, iar etalarea bogăției este ceva pe care localnicii îl disprețuiesc.

Datorită ratei criminalității aproape inexistente, în Liechtenstein sunt aproximativ 100 de polițiști, iar oamenii nici măcar nu se obosesc să-și închidă ușile noaptea.

Postarea virală a avut numeroase reacții din partea călătorilor.

„Pare un vis”, a exclamat un utilizator, iar altul a adăugat: „Așa ar trebui să fie viața peste tot în lume”.

Un călător care a vizitat țara a povestit: „Am călătorit cu mașina de la Geneva până aici și pot spune că locul este foarte frumos”.