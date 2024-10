O adevărată aventură Indiana Jones. Un mormânt ascuns sub Petra dezvăluie rămăşiţe umane şi un „Sfânt Graal”

Arheologii au descoperit un mormânt ascuns sub Al Khazneh din Petra, Iordania, un loc faimos prezentat în filmul Indiana Jones and the Last Crusade, scrie Daily Mail. Într-o întorsătură neaşteptată, mormântul conţinea 12 schelete umane, obiecte funerare şi un pocal în formă de potir, asemănător Sfântului Graal din film. Această descoperire este semnificativă, deoarece Petra a fost studiată de peste două secole fără descoperiri de o asemenea amploare.

Săpăturile, conduse de Dr. Pearce Paul Creasman de la Centrul American de Cercetare şi Josh Gates din Expedition Unknown, au fost sprijinite de tehnologia radar cu impulsuri de unde electromagnetice în sol, care a dezvăluit camere ascunse sub Al Khazneh. Aprobarea acordată de Guvernul iordanian a permis echipei să sape, ceea ce a dus la descoperirea scheletelor intacte şi a unor artefacte bine conservate, precum obiecte din bronz, fier şi ceramică. În ciuda climatului aspru din Petra, care include umiditate ridicată şi inundaţii sezoniere, scheletele au fost relativ bine conservate, deşi unele prezentau urme de mucegai.

Experţii cred că aceşti indivizi erau nabateeni, un popor arab antic care a construit Petra şi a prosperat în jurul perioadei naşterii lui Hristos. Petra era un centru comercial înfloritor până la integrarea sa paşnică în Imperiul Roman în anul 106 e.n. Această descoperire ar putea dezvălui informaţii valoroase despre viaţa nabateenilor, inclusiv statutul lor social, dieta şi speranţa de viaţă. Deşi mormântul a fost găsit sub Al Khazneh, se pare că nu s-au găsit rămăşiţe în clădirea emblematică, care probabil a servit drept mausoleu în secolul I e.n. Cercetătorii speră că această descoperire va scoate la lumină o civilizaţie misterioasă, importantă pentru înţelegerea istoriei antice a regiunii.