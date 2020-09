O clinică mobilă din America oferă injecţii cu botox direct din maşina rezidenţilor

Statul american Florida a relaxat parţial restricţiile încă de pe 4 mai. Acest lucru a însemnat reluarea anumitor proceduri medicale, iar injecţiile cu botox şi chirurgia cosmetică au primit undă verde.

Michael Salzhauer, cunoscut sub numele de „Dr. Miami ” după ce a apărut într-o emisiune televizată, a efectuat numeroase injecţii cu botox în garajul său pacienţilor care doresc intervenţia estetică direct din maşina personală. Salzhauer a spus că ideea i-a venit în timp ce aştepta în maşina sa rezultatele unui test de sânge efectuat pentru depistarea anticorpilor Covid-19. Zona facială este singura în care se injectează botox pentru intervenţiile din maşină.

Înscrierile se fac online şi în medie se achită 600 de dolari pentru fiecare injecţie efectuată, relateaza Reuters.

Botox is back, and it’s being offered at a drive-through clinic in Florida https://t.co/tuFW4hWuWm pic.twitter.com/7KBXdovA7X