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O dronă rusească a lovit un microbuz în Herson: Două persoane au murit, alte cinci sunt rănite

O dronă rusească a lovit miercuri dimineață un microbuz în centrul orașului Herson. În urma evenimentului, două persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite.
O dronă rusească a lovit un microbuz în Herson: Două persoane au murit, alte cinci sunt rănite
Sursa foto: Telegram
Diana Nunuț
01 iul. 2026, 08:58, Social
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Un microbuz a fost lovit de o dronă rusească miercuri dimineață. Evenimentul a avut loc în centrul orașului Herson, la ora 7.

Potrivit datelor preliminare, două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite.

Șeful Administrației Militare a regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a afirmat faptul că operatorul dronei putea vedea clar că ținta era un mijloc de transport civil.

Euromaidan Press notează că răniții au fost transportați la spital.

Cu o zi înainte, tot în Herson, un bărbat a fost ucis în urma unui atac rusesc asupra unei mașini.

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