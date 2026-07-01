O dronă rusească a lovit un microbuz în Herson: Două persoane au murit, alte cinci sunt rănite

Un microbuz a fost lovit de o dronă rusească miercuri dimineață. Evenimentul a avut loc în centrul orașului Herson, la ora 7.

Potrivit datelor preliminare, două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite.

Șeful Administrației Militare a regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a afirmat faptul că operatorul dronei putea vedea clar că ținta era un mijloc de transport civil.

Euromaidan Press notează că răniții au fost transportați la spital.

Cu o zi înainte, tot în Herson, un bărbat a fost ucis în urma unui atac rusesc asupra unei mașini.