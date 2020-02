O femeie a fost agresată pentru că a refuzat să poarte mască sanitară, în China | VIDEO

O femeie a fost târâtă pe podea de paznicii unui magazin din China deoarece a refuzat să poarte mască sanitară.

După ce se luptă cu paznicii, femeia este scoasă cu forţa din magazin şi obligată să poarte o mască.

La ieşirea din magazin, aceasta este escortată de doi poliţişti, care recurg la forţă pentru a o obliga să îi însoţească.

Woman dragged from supermarket for refusing to wear face mask amid #coronavirus outbreak in China pic.twitter.com/Ezo0mgaSSW