O navă de croazieră cu 1.300 de pasageri la bord se află în derivă în largul coastei Norvegiei. Zeci de persoane, evacuate cu elicoptere | VIDEO

Serviciul de salvare maritimă a declarat că nava Viking Sky, cu aproximativ 1300 de pasageri şi echipaj la bord, a trimis un semnal S.O.S întrucât plutea în derivă spre ţărm.

Echipajul a reuşit mai târziu să repornească un motor, iar nava se afla la o distanţă de aproximativ 2 km de ţărm, deşi pasagerii erau consideraţi a fi în siguranţă, evacuarea trebuie să continue, au anunţat echipajele de salvare.

A cruise ship with engine problems sent a mayday call off Norway's western coast, then began evacuating its 1,300 passengers and crew amid stormy seas and high winds in a high-risk helicopter rescue operation. https://t.co/gWgMPNU3VC pic.twitter.com/Gh3upknveD

Numai 87 de persoane au fost evacuate până la ora locală 17:50, iar elicopterele vor continua operaţiunea de salvare pe tot parcursul nopţii, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciului de salvare Borghild Eldoen. Opt dintre cei evacuaţi au suferit leziuni uşoare.

Pasagerii au fost ridicaţi unul câte unul de pe puntea navei şi transportaţi cu elicopterul într-un sat situat la nord de oraşul Molde, pe coasta de vest a Norvegiei.

All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky ⁦@CNN⁩ ⁦@BBCBreaking⁩ ⁦@SkyNews⁩ ⁦@CBSNews⁩ ⁦@NBCNews⁩ ⁦@ABC⁩ pic.twitter.com/TLnIWUHVGj