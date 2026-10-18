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O schimbare importantă în relația SUA-Ucraina. Informațiile secrete americane ajung din nou la Kiev

Statele Unite au reluat furnizarea de informații esențiale Ucrainei, după o scurtă întrerupere. Datele americane ajută Kievul să detecteze rachetele balistice rusești, în contextul în care unele atacuri au avut loc fără avertisment prealabil.
O schimbare importantă în relația SUA-Ucraina. Informațiile secrete americane ajung din nou la Kiev
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
18 oct. 2026, 17:25, Știri externe
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Statele Unite au reluat furnizarea de informații secrete esențiale pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva atacurilor cu rachete rusești, după o scurtă întrerupere, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o declarație transmisă duminică, relatează Reuters.

Ucraina s-a bazat pe informațiile furnizate de Statele Unite pentru a detecta rachetele balistice de mare viteză pe care Rusia le-a lansat în valuri asupra orașelor ucrainene.

Zelenski confirmă reluarea schimbului de informații

Într-un interviu acordat emisiunii Meet the Press de la NBC, Zelenski a declarat că schimbul de informații fusese întrerupt, dar ulterior a fost „deblocat”.

„Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Acum funcționează”, a declarat președintele ucrainean.

Donald Trump afirmase anterior, în cursul acestei săptămâni, că Washingtonul continua să furnizeze informații Ucrainei, în ciuda declarațiilor unor oficiali ucraineni potrivit cărora anumite atacuri rusești avuseseră loc fără avertisment prealabil.

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