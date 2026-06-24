O sondă a chinezilor a detectat o explozie cosmică misterioasă. Experții nu știu ce a cauzat-o

Sonda Einstein din China a detectat o explozie cosmică misterioasă, iar oamenii de știință nu au nicio idee ce a cauzat-o, potrivit Live Science. Practic, au fost două erupții spațiale produse în același loc despre care experții nu găsesc explicații.

Descoperirea a fost făcută anul trecut. Prima erupție a durat aproximativ două minute. Aproximativ 200 de secunde mai târziu, sonda a detectat o a doua erupție care a durat peste patru minute.

Sonda a înregistrat două erupții

Explozia a fost formată din două erupții de raze X care probabil provin de la același obiect. Comportamentul lor este cel mai asemănător cu exploziile cosmice puternice, cunoscute sub numele de explozii de raze gamma. Problema este că nu au fost detectate raze gamma, au explicat cercetătorii în iunie în publicația Societății Astronomice Regale.

După descoperirea făcută de sonda chinezească, experții au îndreptat mai multe telescoape terestre și spațiale către zonă pentru a colecta date. Toate calculele și supozițiile oamenilor de știința nu au putu fi confirmate, așa că explozia a rămas un mister.

Ce face în spațiu sonda Einstein

Lansată pe orbita joasă a Pământului în 2024 de Academia Chineză de Științe în colaborare cu Agenția Spațială Europeană, Sonda Einstein este concepută pentru a scana cerul pentru evenimente de emisie de raze X de înaltă energie.

Aceste evenimente sunt de obicei de scurtă durată, dar oamenii de știință pot folosi datele pentru a efectua studii detaliate de urmărire cu alte instrumente. Sonda Einstein orbitează Pământul la fiecare 96 de minute.