O țară din nordul Africii face o mișcare strategică și schimbă jocul în Mediterană

Decizia anulează totodată două hotărâri adoptate în 2020, prin care autoritățile din estul Libiei respingeau acordurile încheiate cu Ankara și întrerupeau relațiile politice cu aceasta, relatează Reuters, citând doi parlamentari libieni.

Acordul vizează delimitarea revendicărilor maritime în estul Mării Mediterane și fusese încheiat în 2019 între Turcia și Guvernul de Uniune Națională (GNA), recunoscut la nivel internațional și aflat la conducerea vestului Libiei la momentul respectiv.

Înțelegerea a fost respinsă de autoritățile din estul Libiei, provocând un boicot al relațiilor cu Ankara. Acordul a stârnit nemulțumiri și în Grecia și Egipt, țări care contestă implicațiile acestuia asupra intereselor lor maritime din regiune.

Acordul maritim dintre Libia și Turcia, considerat un avantaj strategic

Parlamentarul libian Tarek al-Jeroushi a declarat pentru Reuters că acordul va consolida poziția Libiei în relațiile cu marile puteri, atât din punct de vedere politic și militar, cât și economic.

„Unele țări ar putea fi nemulțumite de acest acord, dar ceea ce contează pentru noi este interesul național”, a afirmat acesta.

La rândul său, parlamentara Aisha al-Tabalqi a precizat că aprobarea a venit după ce comisiile specializate au prezentat o analiză completă și detaliată a prevederilor acordului.

Potrivit celor doi parlamentari citați de Reuters, votul reflectă o schimbare de poziție a autorităților legislative din estul Libiei față de cooperarea cu Turcia.

Parlamentul din estul Libiei anulează deciziile din 2020 privind Turcia

Parlamentul a revocat în unanimitate două decizii adoptate în 2020. Prima respingea ratificarea memorandumurilor maritime și de securitate semnate de Guvernul de Uniune Națională și Turcia, iar a doua prevedea întreruperea relațiilor politice cu Ankara.

Decizia are loc într-un context în care Libia rămâne divizată între administrații rivale din estul și vestul țării. În est, influența militară este exercitată de Khalifa Haftar, în timp ce Turcia a fost un susținător important al Guvernului de Uniune Națională din vest.

Acordul maritim din 2019 reprezintă un punct sensibil în estul Mediteranei, unde delimitarea zonelor maritime și revendicările privind resursele energetice au generat dispute între mai multe state.

Prin aprobarea acordului și anularea hotărârilor din 2020, parlamentul din estul Libiei deschide calea unei schimbări în relațiile cu Ankara. Totuși, implicațiile concrete ale deciziei asupra cooperării bilaterale și asupra disputelor maritime din regiune rămân de clarificat.