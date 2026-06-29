O victorie importantă și trei înfrângeri pentru Donald Trump la Curtea Supremă

Însă, dincolo de hotărârea care a făcut valuri în presă privind puterea prezidențială extinsă, Curtea a dat câteva indicii că Trump nu va obține întotdeauna ceea ce își dorește, iar cei trei judecători liberali ar putea avea câțiva aliați neașteptați printre cei șase judecători conservatori din cadrul Curții Supreme.

Iată o privire asupra celor trei concluzii principale ale unei dimineți de luni pline de evenimente pentru puterea judecătorească a Americii, prezentate de BBC.

Autoritate prezidențială extinsă asupra autorităților de reglementare „independente”

Cu aproape 100 de ani în urmă, Curtea Supremă a hotărât în unanimitate că președintele democrat Franklin Delano Roosevelt nu avea puterea neîngrădită de a înlocui comisarii din agențiile de reglementare înființate de Congres pentru a fi protejate de autoritatea prezidențială.

În fața unei contestații formulate de Trump, Curtea a anulat în mod decisiv acel precedent.

„Subordonații care exercită puterea președintelui pot fi revocați de acesta”, a scris președintele Curții Supreme, John Roberts, în opinia majoritară. „Atunci, și numai atunci, ei pot rămâne responsabili față de președinte, iar președintele față de popor.”

În această hotărâre, judecătorii Curții s-au împărțit în grupuri familiare. Toți cei șase conservatori, dintre care trei au fost numiți de Trump, s-au pronunțat în favoarea președintelui. Cei trei judecători liberali, toți numiți de democrați, au exprimat o opinie separată.

Decizia Curții îi va conferi lui Trump, precum și tuturor viitorilor președinți, puteri extinse de a demite și înlocui autoritățile de reglementare din zeci de agenții-cheie cu care nu sunt de acord.

Comisia Federală pentru Comerț a fost direct vizată în acest caz (la fel ca în cazul lui Roosevelt), dar precedentul stabilit de Curte se va aplica organismelor de reglementare care interpretează legile electorale, elaborează politici de comunicare, soluționează conflictele de muncă și stabilesc reglementări financiare și de mediu.

Judecătorii liberali își găsesc aliați conservatori

În timp ce Curtea Supremă a acordat luni președinților puteri extinse asupra autorităților de reglementare presupuse a fi independente, un alt grup de judecători a tras linie în ceea ce privește eforturile lui Trump de a demite un membru al puternicului Consiliu al Guvernatorilor Rezervei Federale.

Într-o hotărâre adoptată la limită, cu cinci voturi la patru, doi conservatori – președintele Curții Supreme John Roberts și Brett Kavanaugh – s-au alăturat celor trei judecători liberali pentru a bloca încercările lui Trump de a o demite pe Lisa Cook din consiliul băncii centrale.

El a susținut că aceasta a comis o fraudă ipotecară, dar în spatele detaliilor acestei dispute se aflau dezacordurile mai ample ale lui Trump cu privire la deciziile recente ale Fed (inclusiv ale lui Cook) de a nu reduce ratele dobânzilor din SUA.

În numele majorității, Roberts a afirmat că Lisa Cook merita șansa de a contesta demiterea sa și de a respinge acuzațiile lui Trump, care ar trebui să fie susținute cu dovezi suplimentare. Roberts a avertizat asupra „calamităților care ar putea apărea” dacă președinții ar putea să-și impună voința asupra Rezervei Federale.

Dacă această hotărâre nu a reprezentat un eșec suficient pentru președinte, o altă decizie judecătorească pronunțată luni – privind întrebarea dacă legea federală interzice statelor să ia în calcul buletinele de vot prin poștă ștampilate până în ziua alegerilor, dar primite după aceasta – a fost defavorabilă președintelui.

Deși Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a aprobat această legislație, democrații – și o mână de republicani – au blocat votul în Senat.

Recursul lui Trump în cazul de calomnie se soldează cu un eșec

Cea mai mare sursă a furiei lui Trump a fost ascunsă în cele 28 de pagini de hotărâri judecătorești.

Printre zecile de cazuri asupra cărora judecătorii au decis să nu se pronunțe s-a numărat și „Trump, președintele SUA împotriva lui Carroll, E. Jean”.

Fără a oferi explicații suplimentare, instanța a refuzat să reexamineze hotărârea civilă de 5 milioane de dolari pronunțată împotriva lui Trump, care a rezultat în urma unei decizii a juriului din 2023, conform căreia Trump a defăimat-o pe Carroll, o fostă jurnalistă de revistă care l-a acuzat pe Trump că a agresat-o sexual într-o cabină de probă a unui magazin universal în anii 1990.

Deși Trump intenționează să facă apel împotriva unei hotărâri separate de acordare a unor daune-interese în valoare de 83,3 milioane de dolari câștigate de Carroll într-un al doilea proces, este probabil ca acesta să fie capătul drumului pentru eforturile lui Trump de a bloca hotărârea de 5 milioane de dolari.

În ceea ce privește interpretarea legii, hotărârile Curții Supreme sunt definitive – un aspect care i-a fost ilustrat în mod vivid lui Trump, atât spre bucuria, cât și spre dezamăgirea sa, luni.