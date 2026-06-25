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ONG-urile contestă amendamentul constituțional din Ungaria privind înlăturarea președintelui

Două organizații importante pentru drepturile omului din Ungaria au criticat dur amendamentul constituțional Ungaria propus de guvernul condus de premierul Peter Magyar, care prevede înlăturarea din funcție a președintelui țării și introducerea unei limite de mandat pentru parlamentari.
ONG-urile contestă amendamentul constituțional din Ungaria privind înlăturarea președintelui
Andrei Rachieru
25 iun. 2026, 13:44, Știri externe
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Inițiativa a generat controverse majore pe scena politică de la Budapesta, fiind considerată de unii actori civici drept excesivă și problematică din punct de vedere democratic, scrie Reuters.

Proiectul de amendament constituțional urmărește încetarea imediată a mandatului președintelui Tamas Sulyok, invocând o „pierdere gravă de încredere” din partea societății.

Formațiunea de centru-dreapta Tisza, condusă de Peter Magyar, susține că șeful statului ar fi un „pion” al fostului premier Viktor Orban, a cărui guvernare naționalist-conservatoare a fost înlăturată în aprilie, după 16 ani la putere.

În Ungaria, atribuțiile președintelui sunt limitate, acesta având doar posibilitatea de a retrimite legi spre reexaminare sau de a solicita control constituțional.

Tamas Sulyok, fost judecător al Curții Constituționale timp de un deceniu, dintre care opt ani ca președinte al acesteia, a declarat că nu are o agendă politică și că și-a exercitat rolul strict ca mecanism de echilibru instituțional.

Reacții critice față de amendamentul constituțional

Organizația Amnesty International Hungary a transmis că, în opinia sa, Sulyok a devenit „nedemn de funcție”. Totuși, directorul de comunicare Aron Demeter a declarat postului ATV că o procedură de suspendare sau destituire ar fi fost „mai corectă și mai echitabilă” decât modificarea Constituției printr-un amendament punctual, subliniind că aceasta ar respecta mai bine standardele internaționale.

Și analistul politic Gabor Torok a criticat inițiativa, afirmând că înlăturarea șefului statului „printr-un amendament constituțional de o singură frază” ridică semne de întrebare privind respectarea principiilor democratice.

Limitarea mandatelor

Proiectul prevede și introducerea unei limite de 12 ani pentru mandatele parlamentarilor, măsură care, potrivit guvernului, ar favoriza o reprezentare mai largă. Însă Hungarian Civil Liberties Union a transmis că această schimbare nu reprezintă o urgență și ar trebui discutată doar în cadrul unei revizuiri constituționale ample și bine fundamentate.

Guvernul Peter Magyar beneficiază de o supermajoritate parlamentară, care îi permite să modifice Constituția și să anuleze reforme introduse anterior de Viktor Orban, considerate de critici drept nocive pentru democrația ungară. În acest context, amendamentul constituțional rămâne un subiect extrem de sensibil, aflat în centrul dezbaterii publice.

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