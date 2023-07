Parlamentul Israelului a adoptat un proiect prin care limitează prerogative judiciare

Proiectul de lege, care limitează atribuţiile justiţiei de analizare a "caracterului rezonabil" al activităţilor guvernamentale, a fost adoptat de Knesset cu 64 de voturi favorabile şi zero împotrivă, în contextul în care deputaţii opoziţiei au boicotat votul. Practic, la vot au participat doar membrii coaliţiei de dreapta a premierului Benjamin Netanyahu, conform cotidianului The Times of Israel.

Noua lege prevede încetarea analizării de către instanţe judiciare a unor decizii cu caracter administrativ aprobate de funcţionari guvernamentali.

Iniţiativele coaliţiei naţionalist-religioase din Israel au generat proteste masive în ultimele luni. În primăvară, premierul Benjamin Netanyahu suspendase procedurile de adoptare a reformelor judiciare, dar Knessetul a reluat recent lucrările, în pofida reizbucnirii protestelor şi a criticilor venite din partea formaţiunilor opoziţiei şi a Administraţiei SUA.

În contextul disputelor politice, Curtea Supremă de Justiţie din Israel a acceptat recent să examineze o moţiune depusă de un grup civic prin care este solicitată demiterea premierului Benjamin Netanyahu din cauza unui presupus caz de conflict de interese. Organizaţia Fortăreaţa Democraţiei argumentează că Netanyahu este în situaţie de conflict de interese, întrucât cere modificarea normelor judiciare deşi este vizat de procese penale pentru corupţie.