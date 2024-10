Patriot versus SAMP/T. Belgia înclină spre sistemul antiaerian produs de MBDA şi Thales

Contractul pentru SAMP/T ar trebui să fie anunţat în următoarele săptămâni, după formarea unei coaliţii guvernamentale în Belgia.

Sistemul SAMP/T sau MAMBA, cum este cunoscut în armata franceză, este un sistem antiaerian sol-aer conceput pentru protejarea locaţiilor strategice şi a forţelor armate în faţa unei varietăţi de ameninţări, precum rachetele de croazieră, rachetele balistice tactice şi aeronavele sau sistemele autonome.

MAMBA este produs de un joint venture între MBDA şi Thales şi poate combate ameninţările pe o rază de 600 de km. Poate funcţiona în medii contestate şi este dotat cu racheta Aster 30 şi radarul Arabel.

Varianta SAMP/T NG (New Generation) are îmbunătăţiri semnificative, mai scrie Army Recognition, inclusiv racheta Aster Block 1 NT şi un dispozitiv de căutare a rachetelor modern. Sistemul rotativ de radar AESA asigură o acoperire de 360 de grade, în timp ce cele opt lansatoare verticale, fiecare dintre acestea transportând rachete Aster 30, permit un răspuns rapid la ameninţări şi o putere de foc crescută, având posibilitatea de a lovi mai multe ţinte deodată. Sistemul este mobil şi are componente integrate pe un vehicul militar, fiind potrivit dislocării rapide şi integrării lui în diverse structuri antiaeriene NATO.

Alegerea acestui sistem în detrimentul celui american marchează o schimbare la nivelul statelor europene care, de obicei, preferă sistemele antiaeriene americane Patriot. SAMP/T este şi un sistem mai ieftin decât Patriot, întrucât o baterie MAMBA costă în jur de 500 de milioane de dolari, pe când o baterie pentru Patriot costă 1 miliarde de dolari. Franţa şi Italia au în dotare sistemele SAMP/T.